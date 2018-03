Primeros nueve días de enero con 51 fallecidos en accidentes viales

Lee también

El inicio de 2017 sigue la tendencia de aumento en las muertes por accidentes de tránsito que el 2016, que cerró con 1,211 fallecidos, pues del 1 al 9 de enero la división de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC) reporta 51 personas que murieron en estos percances, que son 22 más que para el mismo periodo del año pasado.En total, se reportaron 471 incidentes, 56 más que para el 2016, de esos 64 ocurrieron el pasado lunes. Mientras que van 246 personas lesionadas, que son 12 más en comparación al año pasado.Las principales causas de accidentes, según registros de la PNC, son distracción del conductor, invadir el carril contrario, no guardar la distancia reglamentaria, no respetar la señal de prioridad y la velocidad inadecuada.El Viceministerio de Transporte (VMT) y la Unidad de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC) implemento desde el año pasado el plan Cero Tolerancia que busca la reducción de accidentes de tránsito. A pesar de las 8,420 esquelas impuestas las muertes por percances viales no han disminuido.