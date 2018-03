Prisión para 27 Ligados a cartel de Sinaloa

Lee también

Los lancheros, la locutora y expresentadora de televisión Pamela Posada y el exjugador de la selección de fútbol playa José Cipriano Rivera, capturados por supuestamente colaborar con el cartel de Sinaloa, del capo mexicano Joaquín “el Chapo” Guzmán, fueron enviados a prisión preventiva ayer, después de que el Juzgado de Paz del puerto de La Libertad decretó que el caso tenía que pasar a la fase de instrucción.De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), el juez evaluó que toda la evidencia presentada era suficiente para que continúe el proceso judicial contra los 27 acusados de los delitos de tráfico ilícito, actos preparatorios, proposición, conspiración y asociaciones ilícitas.“Estamos satisfechos porque durante la audiencia se concedió lo que la fiscalía había pedido, que era la detención provisional por los diferentes delitos que se les imputan a cada uno”, dijo el fiscal.Solo uno de los detenidos es procesado por lavado de dinero. Los defensores de la locutora y del exjugador de fútbol playa dijeron que la prisión que decretó el juez no era un logro de la investigación y evidencias que la fiscalía presentó, sino que era una resolución apegada al proceso judicial.“Que la fiscalía no venga a decir que el caso está avanzando solo porque se envió a prisión preventiva a los imputados. En nuestro sistema judicial ya está establecido que todo caso con las características de este tiene que avanzar a la siguiente fase. Estas audiencias iniciales solo son para determinar qué tipo de medidas se les van a imponer a los imputados. El hecho de que el caso pase a instrucción no significa que se pueda sostener”, declaró el abogado Nelson García.El defensor Miguel Flores Durel fue más allá y señaló que el caso no podrá sostenerse en los tribunales, ya que, a su juicio, está basado únicamente en la palabra de un testigo criteriado.“Lo único que tiene la fiscalía es la palabra de un presunto delincuente. Ese testigo habla de hechos, pero no dice en qué fechas. Aparentemente no hay contradicción en su testimonio porque no dice fechas”, señaló Flores Durel.El fiscal del caso, por su parte, dijo que las pruebas de la fiscalía no se basan únicamente en la palabra del testigo criteriado, sino que tienen otras evidencias, aunque no las detalló.“Si no hubiese pesado el dicho del testigo, el juez habría dejado en libertad a los imputados. Pero claro que no solo tenemos al testigo criteriado, sino que hay otros elementos que hemos presentado y en los que aún estamos investigando para profundizar. Son todos estos elementos los que han hecho que el juez decretara la instrucción formal con detención provisional”, dijo el fiscal.Los detenidos fueron trasladados a las bartolinas del puesto policial del puerto de La Libertad, donde permanecerán hasta que la Dirección General de Centros Penales les habilite espacios en alguna prisión.En la acusación que la fiscalía hizo en contra de la estructura ligada al cartel de Sinaloa se menciona que el presunto narcotraficante guatemalteco Darwin Roderico González se reunió en junio del año pasado con los cabecillas de los lancheros para informarles que había negociado con un jefe de la Policía Nacional Civil (PNC) para que le devolviera 175 kilogramos de los 350 que habían sido decomisados. Según el relato del testigo de la fiscalía, los narcotraficantes prepararon paquetes con harina para poder hacer el cambio con los policías.El director de la Policía, Howard Cotto, dijo ayer que la devolución que el testigo criteriado afirma que sucedió es poco probable: “Es muy difícil que algo suceda así, con los mecanismos de cadena de custodia. Ahora esos elementos no pueden ser descartados a priori, tienen que ser verificados. Pero es difícil porque todos estos tipos de procedimientos de incautación de droga tienen un mecanismo de custodia. Incluso cuando se va a destruir hay mecanismos de custodia que no permiten que la droga se pierda o mucho menos se devuelva”, dijo Cotto y luego agregó: “Siempre hay que tener mucho cuidado con lo que se ventila por parte de un testigo criteriado, porque debemos someter todos esos elementos a verificación”.Ricardo Martínez, padre de Pamela Posada, también fue capturado durante el procedimiento en contra de los ligados al cartel de Sinaloa por tener en su vivienda un arma de fuego. Martínez no estaba entre los que tenían orden de captura, pero igual fue detenido porque el arma no estaba debidamente matriculada.Martínez, de acuerdo con su defensor, Nelson García, aceptó un proceso judicial abreviado ayer, en el que fue condenado a tres años de prisión por portación ilegal de arma de fuego. Pero la condena fue sustituida por 156 jornadas de trabajo de utilidad pública. Aún no está definido el lugar y la forma en que cumplirá con las jornadas de trabajo público.