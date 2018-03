Prisión para hombre que mató a su novia

Lee también

José Adonay Chicas Castillo, de 27 años, deberá permanecer en detención provisional por decisión del Juzgado Segundo de Paz de San Salvador. La Fiscalía General de la República (FGR) demostró indicios de la supuesta participación del imputado en el homicidio de su novia, María Cecilia Santamaría, de 32 años, asesinada el domingo pasado.Antes de que el juzgado decretara la reserva total del caso, por petición de la FGR, la Policía Nacional Civil (PNC) brindó información acerca de cómo ocurrió este feminicidio.Chicas Castillo y su novia, quien era empleada doméstica, alquilaban una habitación en una vivienda que está ubicada en la colonia Centroamércia, del municipio de San Salvador. Pero el domingo pasado en la madrugada los vecinos escucharon que Santamaría gritaba y pedía auxilio. Luego oyeron que una ventana se quebró. Por eso llamaron al Sistema de Emergencias 911 para informar sobre la situación.Ambos eran pareja, pero no vivían juntos, según testimonios.Cuando los agentes ingresaron a la vivienda y buscaron la habitación de María, encontraron el cadáver en el pisoEn la habitación, además, estaba un cuchillo con rastros de sangre y en el suelo, varias huellas de calzado.Uno de los agentes siguió las marcas en el piso y llegó hasta el techo de la casa, en donde encontraron a Chicas con la ropa llena de sangre, por lo que fue capturado. Hasta el momento la PNC ha dicho que el homicidio se trató de un “crimen pasional”, pero no brindaron más detalles al respecto. La FGR tampoco dio mayor información del caso.Un hecho similar ocurrió el martes pasado cuando José Balmore Callejas, de 54 años, también fue enviado a prisión porque utilizó un machete para asesinar a Roxana Jiménez, de 21 años, en Cumbres de Cuscatlán, en Antiguo Cuscatlán.La fiscal del caso dijo en ese momento que Balmore Callejas acosaba a la víctima y ella no accedió. Ese fue, según el fallo, el motivo por el cual la asesinó. Además de eso, la FGR informó que el imputado ya tenía varios procesos en su contra. Uno de ellos fue por acoso y por violencia intrafamiliar.“El señor tenía varios procesos. Pero, además, se determina el perfil misógino (odio hacia las mujeres) de este señor”, dijo la fiscal del caso. De acuerdo con los artículos 45 y 46 de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, algunos de los criterios para identificar si un crimen es feminicidio son si el autor se aprovechó de cualquier situación de riesgo o vulnerabilidad para asesinar y si el supuesto agresor se aprovechó de la superioridad que le generaban las relaciones desiguales de poder.También si antes de la muerte el sujeto pudo haber cometido otro delito en contra de la mujer.