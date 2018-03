Prisión para joven acusado de ataque en la capital

Lee también

El Juzgado Segundo de Paz de San Salvador envió a prisión provisional a Kevin Ramsés Moreno, de 18 años, un supuesto pandillero acusado de asesinar al vigilante Héctor Antonio Morales García el miércoles pasado, en el Centro Histórico de San Salvador.El presidente de la Asociación de Vigilantes Independientes de Mercados y Centros Comerciales (AVIMCES), Salvador Hernández Pineda, acusado de intento de homicidio y su colega, German Orlando Pérez, procesado por disparo de arma de fuego, enfrentarán el proceso judicial en libertad.Pero solo Hernández deberá pagar una fianza de $1,000 y deberá presentarse cada 15 días al juzgado. Mientras que el resto de imputados, identificados como Giovanni Amaya, Ramón Chávez, Juan Carlos Guevara y David Melara, a quienes se les imputa el delito de agrupaciones ilícitas, no tendrán ninguna medida sustitutiva.Al finalizar la audiencia inicial, Kevin Ramsés Moreno se declaró inocente de los cargos que enfrenta, debido a que el miércoles por la mañana, el día que ocurrió el tiroteo en el centro, supuestamente un asaltante le disparó en el tobillo derecho: “Yo a recoger un dinero iba, cuando me asaltaron en un bus de Tonacatepeque y me dispararon en el pie. Entonces me trasladaron en un taxi y antes de llegar al hospital Rosales la Policía Nacional Civil (PNC) me capturó”, aseveró el joven.Una fuente cercana al caso dijo que German Pérez se encuentra en un hospital, porque Moreno le disparó. Según la versión de dicha fuente, el vigilante le dijo a la Policía que el joven le disparó y le dio la orden al resto de que lo asesinaran.