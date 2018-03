Privan de libertad a soldado en el centro de San Salvador

Lee también

Autoridades policiales confirmaron que ayer durante la mañana fue raptado un soldado que transitaba vestido de civil en el centro de San Salvador, quien posteriormente fue rescatado inconsciente por miembros de la Policía Nacional Civil (PNC) en la colonia Altos de América, en San Marcos.Según fuentes militares, la víctima está de alta en la Tercera Brigada de Infantería. Miembros de la PNC informaron que presuntos pandilleros condujeron al soldado hacia el punto de la ruta 11 en San Marcos, para asesinarlo. Policías de la delegación de San Marcos tuvieron conocimiento del traslado y ejecutaron un plan de rescate en la colonia Altos de América, lugar donde los cuerpos de seguridad liberaron a la víctima ayer cerca de las 3 de la tarde.Fuentes oficiales aseguraron que hasta el cierre de esta nota no registraban ninguna captura por la privación de libertad, ya que los presuntos pandilleros lograron evadir los controles policiales en la zona de San Marcos.Según la versión policial, el soldado sufrió varios golpes en el rostro, por lo que quedó inconsciente y fue llevado a un hospital de la capital, donde se encuentra recuperándose. El oficial de servicio de la delegación de San Marcos no dio la identidad del soldado; sin embargo, el caso fue confirmado por otros funcionarios policiales.En lo que va del año no ha sido asesinado ningún elemento militar destacado en labores de seguridad. El año pasado la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) reportó 22 bajas de miembros que daban apoyo en trabajo de seguridad pública. Actualmente, las autoridades todavía investigan el paradero de cuatro soldados desaparecidos hace cinco meses en la colonia Vista al Lago, municipio de Ilopango. Los soldados supuestamente fueron atacados por alrededor de 40 pandilleros que los estaban esperando a su llegada a la colonia. Las autoridades presumen que podrían haber sido enterrados en las riberas del lago de Ilopango.La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) informó que en los últimos seis meses la Fuerza Armada continúa siendo la segunda institución, luego de la PNC, que más denuncias por violaciones a derechos humanos acumula.Miembros del Ejército se han visto también implicados en casos de desapariciones forzadas. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió recientemente que miembros del Ejército participaron en la desaparición de tres jóvenes en 2014 en Armenia, Sonsonate.