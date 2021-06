Privan de libertad y asesinan a hombre en Apopa

El cadáver de un hombre fue encontrado la noche del miércoles en el sector conocido como el paso a la Lotificación Petacones, en el cantón Joya Galana, a un costado del río Chacalapa, en Apopa.

LA PRENSA GRAFICA/Francisco Alemán.

Según el informe de las autoridades, la víctima, de aproximadamente 28 años, presentaba varios disparos de arma de fuego y tenía señas de haber sido estrangulado.

Las indagaciones de las autoridades determinaron que el hombre fue asesinado en el lugar, ya que encontraron varios casquillos de bala junto al cadáver.

Aunque no revelaron detalles sobre el móvil del asesinato, pero la Policía Nacional Civil presume que la víctima era un supuesto pandillero que habría sido privado de libertad a eso de las 5:30 de la tarde, en el kilómetro 11 de la Troncal del Norte de Ciudad Delgado; sin embargo, no se pudo identificar al hombre, ya que no portaba documentos personales.