Probidad: “Parece rara la condena, solo para la esposa de Cardoza”

El jefe de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Carlos Pineda, se mostró extrañado por el fallo de las magistradas de la Cámara Segunda de lo Civil en el proceso por enriquecimiento ilícito contra el diputado del PCN Reynaldo López Cardoza y su esposa, Alma Yaneth Gutiérrez de López.La cámara declaró no ha lugar la responsabilidad civil por enriquecimiento ilícito del diputado Cardoza, en los períodos como diputado entre 2009 y 2015, a pesar de que la Fiscalía General de la República (FGR) estimó que el diputado se enriqueció de manera ilícita por $1.3 millones. Sin embargo, las magistradas ordenaron que la esposa del diputado devuelva al Estado $78,000, de los cuales no pudo demostrar su procedencia lícita.“Me parece raro que se haya condenado a la esposa, sobre todo porque ella no es servidora pública. Efectivamente este fue de los primeros casos, pero no es que no se haya tenido la pericia suficiente, sino que en la fase nuestra no se logró establecer la licitud de los ingresos que le permitieron el incremento en su patrimonio. En el proceso ante la cámara tuvo todo el tiempo suficiente para aportar las pruebas que eso me imagino fue lo que tomaron en cuenta las magistradas de la cámara”, dijo Pineda.El lunes pasado, el Juzgado de Extinción de Dominio ordenó la inmovilización de 12 propiedades y cinco cuentas bancarias del diputado. La Fiscalía dijo que se trata de un proceso aparte que busca esclarecer el origen del dinero.López Cardoza grabó un video que hizo llegar a varios medios de comunicación, en el que solicita la intervención de la procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Raquel Guevara, pues considera que la FGR ha atentado contra sus derechos. “Exijo que se pronuncie a la señora procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos en el país. Que no le dejen sacar nada de su vivienda, su propia vestimenta, no sé cómo se le puede llamar, si es un atropello a derechos humanos... Menos mal que soy diputado, cómo no harán con personas”, dijo el diputado.