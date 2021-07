Probidad a paso lento con implicados en Lista Engel

Al menos cinco de los 14 salvadoreños mencionados recientemente en la Lista Engel como personajes ligados a corrupción tienen procesos pendientes o estancados en la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la cual investiga la legitimidad de sus ingresos y de su patrimonio mientras fueron funcionarios.

Esa porción de investigados corresponde a los que ya dejaron de ser funcionarios, mientras que algunos señalados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y que actualmente son servidores públicos ni siquiera han presentado sus declaraciones patrimoniales, lo que dificultará en su momento investigar si tuvieron o no enriquecimiento ilícito.

Entre los procesos estancados en Probidad está el del exalcalde de La Unión Ezequiel Milla Guerra, durante el periodo 2018-2021. En 2016 Probidad reveló que el edil estaba siendo investigado para determinar si su patrimonio había aumentado. Cinco años después no se sabe de avances.

En esa misma situación está Walter René Araujo respecto al cargo que ostentó como magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE) entre 2004-2014. En 2017 comenzó la investigación y en 2019 llegó el estudio de Corte Plena, pero a partir de ese momento ya no avanzó. Según la investigación, Araujo hizo movimientos bancarios por $1.4 millones entre depósitos y compras, una cantidad que supera en gran manera los ingresos de $3,518 que recibía de salario.

Otra investigación que no avanzó fue la de Carlos Reyes como diputado de Arena desde 1997. Los bienes inmuebles que declaró ese año tenían un valor de $546,371 para 2012 habían aumentado su valor a $1 millón 545,566.

Lo mismo sucedió con José Luis Merino cuando fue diputado por el Parlamento Centroamericano (Parlacen), desde 2001 hasta 2016. El caso está en Probidad, pero no ha avanzado. En 2016 fue nombrado Viceministro de Inversión Extranjera y Financiamiento para el Desarrollo, por el cual no hay indagaciones a pesar que hay señalamientos de que ocupó ese cargo para tener fuero y enriquecerse ilícitamente.

Para Wilson Sandoval, coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción de Funde (ALAC), la manera en que Corte Plena y Probidad dan prioridad a estos casos es política y por ello no hay avances contundentes.

"Las decisiones sobre qué casos avanzaban y cuáles no eran muy políticas a veces. Esto debido a que nunca se establecieron criterios objetivos que podrían definir qué casos avanzaban y cuáles no", aseguró Sandoval.

SIN DECLARACIÓN

En cuanto a los funcionarios del gobierno actual, varios ni siquiera han declarado su patrimonio desde que asumieron sus cargos, según información proporcionada por Acción Ciudadana.

El exministro de Agricultura y Ganadería, Pablo Anliker, se fue sin cumplir con este requisito de ley.

Otros funcionarios son Osiris Luna, director de Centros Penales; Carolina Recinos, comisionada presidencial de operaciones; y Conan Castro, secretario jurídico de la Presidencia, quienes presentaron su declaración patrimonial pero fuera del tiempo que estipula la Ley de Enriquecimiento Ilícito.

El único exfuncionario mencionado en la Lista Engel y que sí fue procesado en instancia judicial fue Sigfrido Reyes, expresidente de la Asamblea Legislativa.

En este caso, la Sección de Probidad logró comprobar que el exdiputado no pudo justificar $472,000 entre 2006 y 2015. Actualmente, el caso lo lleva la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro por presunto enriquecimiento ilícito.

José Marinero, presidente de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia, dijo que la nueva Corte con mayoría oficialista podría engavetar o retardar las investigaciones que están en Probidad.

"Lo más probable es que vamos a ver a la Sección de Probidad desechando o al menos engavetando o retardando estos procedimientos que estaban en curso, casos de personas cercanas al oficialismo. No hemos visto una discusión que haya ocurrido en Corte Plena sobre estos casos en particular, a pesar que no son nuevos", aseveró. Se pidió información a la Sección de Probidad por medio del área de comunicaciones de la CSJ pero no opinaron.