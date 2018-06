Procesados pidieron $20,000 para liberar a madre e hija secuestradas frente al Colegio García Flamenco

Un total de $20,000 era lo que cuatro personas exigían a cambio de la vida de una madre y una hija que fueron secuestradas, el pasado martes 5 de junio, en las afueras del Colegio García Flamenco, ubicado en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).

Según explicó este día el subcomisionado de la Policía Nacional Civil (PNC) y vocero oficial de la institución, Jaime Ayala, los capturados fueron identificados como Dennis Giovanni Umanzor Canales, de 31 años; David Edmundo Sandoval Rico, de 28 años; Jorge Wilfredo del Valle Gómez, de 37 años y Cecilia del Carmen Galante García, de 37 años de edad. Al parecer, esta última era conocida de la madre. Dos de los detenidos aseguraron que no hubo ningún secuestro, que la madre no los está acusando y que conoce a todos los procesados.

“Todos ellos serán remitidos por el delito de secuestro agravado. Los detenidos serán llevados a los tribunales especializados”, explicó Ayala, agregando también que fueron los agentes especiales de la División Élite contra el Crimen Organizado (DECO) los que hicieron las labores de rastreo y recuperación de las privadas de libertad y la captura de sus secuestradores.

#VoceríaPNC | Se ha presentado a los 4 detenidos por el secuestro de una menor de edad y su madre durante esta semana. pic.twitter.com/8yrwg3FDY7 — PNC El Salvador (@PNC_SV) 7 de junio de 2018

“El pasado 5 de junio, una madre y una menor de un colegio capitalino fueron secuestradas por delincuentes que, posteriormente a llevárselas, iniciaron un proceso de negociación con la familia, donde exigían una suma de dinero a cambio de respetar la vida e integridad de ambas. Gracias a la colaboración ciudadana y a la pronta acción de las unidades especializadas se dio inició a un proceso investigativo”, señaló Ayala.

“En este año se han registrado 5 casos de secuestro, de los cuales tres han sido resueltos y dos continúan en investigación”

“Se llegó a un final, a un acuerdo en la negociación y al interior de San Salvador se genera toda una operación donde es entregado el rescate y las personas fueron liberadas. Posteriormente, al tener aseguradas a las víctimas, se da la captura de cuatro personas que habían estado participando en dicho delito”, agregó.

Además, el vocero de la institución policial dejó en claro que, desde un principio del secuestro, “el monto exigido para el rescate de las dos personas fue de $20,000 dólares, llegando a un acuerdo en la negociación con los hechores y entregando $2,000 dólares”. “Tras su captura, se les incautó un poco más de la mitad del dinero”, añadió.

Durante la presentación de los detenidos se defendieron asegurando que no hubo ningún secuestro, y que todos los ahora procesados con amigos de la madre de la niña.

“Somos amigas de la víctima. No hemos solicitado dinero; los cinco somos amigos con la que se supone que es la víctima. Ella no nos está acusando, nos están acusando los papás. La niña tiene 7 años, la mamá de la niña tiene 25, y es amiga de nosotros. No son víctimas porque no ha habido ningún secuestro”, expresó Galante.

“Como la Policía me lo ha planteado, la madre de la niña es la que debería estar aquí. En ningún momento hubo secuestro", dijo por su parte Umanzor, otro de los detenidos.

