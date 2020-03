Procesan a cuatro acusados de distribuir éxtasis que recibieron de Europa: solo uno fue enviado a prisión provisional

éctor Ernesto Mata Avilés, de 48 años, tiene que permanecer en la prisión mientras la Fiscalía General de la República (FGR) lo investiga por supuestamente recibir droga sintética desde Ámsterdam, Holanda, para distribuirla en El Salvador. La decisión la tomó ayer el Juzgado Octavo de Paz de San Salvador en la audiencia inicial.

En el proceso son acusados tres hombres más, pero el juzgado decidió que enfrenten la etapa de ampliación de pruebas en libertad con restricciones. Los procesados son Guillermo Alejandro Jiménez, de 29 años; Carlos Antonio Melara Ventura, de 32; Héctor Ernesto Mata Avilés, de 48; y Alejandro Nuila Ferri, de 26. Tienen que pagar $5,000 de fianza, deben portar brazalete electrónico y no pueden salir del país.

El proceso inició el 20 de enero, cuando la oficina de Correos de El Salvador, ubicada en San Salvador, notificó a la División Antinarcóticos (DAN) de la Policía Nacional Civil (PNC) que recibió 19 sobres sospechosos provenientes de Ámsterdam, Holanda. No tenían identificación del que lo enviaba, pero sí los nombres de los destinatarios, quienes son los cuatro ahora acusados.

Al siguiente día, Correos de El Salvador reportó el ingreso de otros nueve sobres sospechosos a nombre de los cuatro imputados. Y el 29 de enero llegó otro sobre, que tenía como destinatario a Nuila Ferri. Los empleados de Correos alertaron a la DAN porque notaron diferentes pesos y contextura en los sobres, según la Fiscalía.

El Juzgado Segundo de Paz de San Salvador, a petición de la Fiscalía, ordenó incautar los sobres que llegaron al país el 20 y 21 de enero, para abrirlos e inspeccionar su contenido. Y el Juzgado Décimo Segundo de Paz capitalino de Paz hizo lo mismo con el paquete recibido por Correos el 29 de enero. Los paquetes contenían 1,446 tabletas moradas con logotipo de un equipo de fútbol de España.

La DAN envió las tabletas a la Sección de Sustancias Controladas de la División de la Policía Técnica y Científica (DPTC) por sospechas de que eran drogas sintéticas llamadas metilendioximetanfetamina (MDMA), conocida popularmente como éxtasis. Las pericias policiales confirmaron que las pastillas son éxtasis, una sustancia que puede causar alucinaciones.

Luego de comprobar que los paquetes eran éxtasis, la Fiscalía ordenó la captura de los hombres que aparecían como destinatarios. Agentes antinarcóticos los detuvieron el 6 de marzo en sus casas en las colonias Escalón, La Rábida y Miramonte, de San Salvador; y Ciudad Merliot, de Santa Tecla (La Libertad). Les incautaron varias porciones de marihuana, balanzas electrónicas y pipas.

El abogado Levin Acosta dijo ayer que la Fiscalía no puede acusar a su defendido, Guillermo Jiménez, de distribuir éxtasis porque nunca fue a recoger el paquete. Consideró que no se concretó el delito porque la FGR no puede comprobar que los sobres eran de él. Mientras que el abogado de Héctor Mata, que no se quiso identificar, admitió que su defendido es consumidor de drogas, no traficante.