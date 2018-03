Procesan a seis empleados de Penales por introducir ilícitos a Mariona

Lee también

El Juzgado Especializado de Instrucción B continuará mañana en la tercera etapa de audiencia preliminar en contra de cuatro custodios, dos empleados administrativos, 15 internos y 11 mujeres que llegaban en las visitas íntimas al penal La Esperanza, Mariona, por ingresar ilícitos y agrupaciones ilícitas.El Juzgado realizó esta mañana la segunda etapa de la audiencia, en donde fue conocida la participación de los 15 internos del sector 5 acusados de agrupaciones ilícitas por presuntamente pertenecer a una estructura recluida en el penal."A mis clientes (dos internos) se les acusa de pertenecer a la Mara Desvergue, pero no hay evidencias de eso. No hay cómo sustentar esto. No han cometido ilícitos en el interior del penal", dijo el defensor Wilfredo Chávez.De acuerdo con el abogado, mañana el Juzgado instalará la audiencia en contra de las 11 mujeres que visitaban a los internos y que están acusadas de ingresar ilícitos con los custodios y empleados administrativos.La primera etapa de la audiencia fue ayer en contra de los 4 custodios y dos empleados administrativos. La resolución de las tres etapas de la audiencia estará lista el viernes, según la oficina de comunicaciones del Centro Judicial Isidro Menéndez.