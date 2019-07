Procesarán en libertad a jornaleros acusados de violar a mujer en feria ganadera

El juzgado Tercero de Paz de Santa Ana ordenó procesar en libertad a los dos jornaleros capturados en la feria ganadera de Santa Ana, donde fueron sorprendidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) mientras abusaban de una mujer, quien se encontraba en estado inconsciente.

Los procesados, identificados como Julio César Ruiz, de 42 años de edad, y José Ismael Hernández Morán, de 25, deberán cumplir con otras medidas dictadas por el tribunal, como presentarse al juzgado correspondiente cada cierto tiempo y cuando sea necesario, no cambiar de domicilio, no salir del país y no acercarse a la víctima.

El caso pasará a la siguiente fase del proceso judicial, a la fase de instrucción, detalló una fuente de la Fiscalía General de la República (FGR), que señaló que no se descarta que se presente un recurso de apelación por la resolución del juzgado, la cual respetan pero no comparten.

La Fiscalía, que había acusado a los imputados por el delito de violación sexual agravada en menor e incapaz, solicitó durante la audiencia inicial que los dos jornaleros fueran enviados a prisión provisional, señalando que existe la suficiente evidencia que habían cometido el delito señalado.

No obstante, el Juzgado determinó lo contrario y, aunque no cambió la tipificación del delito, dictó la resolución señalada.

Los dos procesados fueron capturados la madrugada del jueves pasado en el interior del estacionamiento norte de la feria ganadera, donde, según la denuncia, se encontraban cometiendo los abusos contra la mujer.

Según se supo, unas de las razones por las cuales el juzgado dictó las medidas sustitutivas a la detención a los imputados, fue porque la víctima, por el grado de inconsciencia que presentaba durante los hechos, no recuerda nada de lo que habría pasado y por lo tanto no pudo ubicar a los detenidos como sus agresores.

Precisamente esa fue la razón que llevó a la Fiscalía a acusar a los dos jornaleros por el delito de violación en menor e incapaz, porque a la hora de que fueron sorprendidos por los agentes policiales, la víctima estaba en completo estado de inconsciencia.

Lo que no se ha podido establecer es cómo es que los ahora procesados coinciden con la víctima o si previamente ya existía una relación previa.

Tampoco se conoce si los imputados habrían dado algo a la mujer para que perdiera la consciencia.