Procesarán en libertad a vendedora ligada a pandilla 18-R

La Cámara Segunda Especializada de lo Penal de San Salvador otorgó medidas sustitutivas a la detención para Norma Elivania Aguirre, líder de una asociación de vendedores que según la Fiscalía habría gestionado ante el Ministerio de Trabajo (MINTRAB) los $300 del subsidio por la pandemia del covid-19 para favorecer a la pandilla Barrio 18 Revolucionarios.

En un escrito al que tuvo acceso LA PRENSA GRÁFICA se confirma que la referida Cámara otorgó la libertad para la imputada, luego de que sus abogados defensores presentaran un recurso de apelación por la detención provisional en su contra.

Aguirre es acusada por la Fiscalía por los delitos de agrupaciones ilícitas, extorsión agravada en modalidad continuada y casos especiales de lavado de dinero. Fue detenida junto a otros implicados, entre ellos su hijo, en noviembre de 2020.

Según la Fiscalía, ella era la principal dirigente de la Organización de Vendedores Independientes (OVI). Las autoridades la perfilan, además, como la regente de un sistema de ventas y alquileres de espacios para vendedores en el centro de San Salvador que le permitía interactuar con funcionarios de la Alcaldía de San Salvador (desde la última gestión de la comuna del hoy presidente Nayib Bukele, hasta 2020).

Según la investigación, Aguirre también tenía enlaces con la Asociación Salvadoreña de Trabajadores Municipales (ASTRAM), una organización vinculada al hoy ministro de trabajo Rolando Castro. Según la hoja de vida del funcionario, este inició su trabajo sindical en esa asociación en 1994.

Fiscalía también señala en el expediente que Aguirre se comprometió con la pandilla a tramitar un subsidio ofrecido por el Gobierno a los más afectados por la pandemia.

Según la investigación, ese acuerdo de mediación entre Aguirre y el Ministerio de Trabajo era del conocimiento de los máximos dirigentes de la 18-R en el penal de Máxima Seguridad de Zacatecoluca.

Aguirre es procesada en este caso luego de que las autoridades descubrieran su participación como colaboradora de la pandilla a través de escuchas telefónicas realizadas en el primer semestre de 2020.

En diciembre de 2021, junto a 43 imputados más, la líder de vendedores fue enviada a juicio y la jueza Especializada de Instrucción "B" de San Salvador, América Rodríguez, decretó la detención provisional contra todos los imputados.

Esto, a pesar que la Fiscalía General de la República (FGR) en su dictamen de acusación solicitó medidas alternas a la detención, argumentando que la imputada estaba enferma. Sin embargo, la jueza denegó la libertad en vista que los delitos por los que está siendo procesada no permitía que se le otorgara ese beneficio.

Además, el juzgado señaló que a la imputada le realizaron cuatro evaluaciones médicas en el Instituto de Medicina Legal en las que se concluyó que ella se encontraba estable y que podía continuar con su tratamiento en un centro penitenciario.

Medida. Los magistrados decretaron seis medidas alternas a la detención. El uso de brazalete electrónico y el pago de una fianza de $15,000 son las más importantes.

Sin embargo, los magistrados de la Cámara Linda Jacel Peraza Fuentes y René Gallardo Rivas, electos en julio de 2021 por la Corte Suprema de Justicia oficialista, dieron la razón a la defensa de la imputada y revocaron la resolución emitida por la jueza Rodríguez.

Entre las medidas sustitutivas a la detención se le impuso la colocación de un brazalete electrónico, pero "en caso de no haber disponibilidad de dicho dispositivo, se prescindirá de esta medida", señalan los magistrados en el documento. Además, le impusieron una caución económica de $15,000, presentarse al Juzgado de Sentencia respectivo cada 15 días, no salir del país, no cambiar de lugar de residencia y le prohibieron la comunicación con las personas procesadas y las víctimas.

La jueza América Rodríguez denunció en diciembre de 2021 que recibió presión por parte de funcionarios y supuestos sindicalistas para que no siguiera con el proceso judicial en el que están imputados los líderes de la Organización de Vendedores Independientes (OVI) y pandilleros de la 18-Revolucionarios, pero hizo caso omiso y los envió a juicio.

Esta presión vendría, según las fuentes de este periódico, porque en esa fase saldrían a la luz audios de escuchas telefónicas en las que los imputados mencionan a Rolando Castro, actual ministro de Trabajo.

El juicio contra la estructura ha sido programado para el próximo 14 de febrero en el Juzgado Especializado de Sentencia "A" de San Salvador.

Brazalete

A pesar que en otras casos judiciales la falta de brazalete ha sido el motivo por el cual un imputado no ha gozado de arresto domiciliar, la Cámara señaló que sí no habían dispositivos en existencia se podía prescindir de esta medida.