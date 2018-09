Proceso de caso Carla Ayala toma nuevo rumbo

El Juzgado Sexto de Instrucción de San Salvador decidió ayer cambiar el delito de privación de libertad por el cual era procesado el expolicía Juan Josué Castillo Arévalo, quien es el principal sospechoso de haber desaparecido y asesinado a la agente Carla Mayarí Ayala, el 29 de diciembre del año pasado, luego de una fiesta en la sede del extinto Grupo de Reacción Policial (GRP) de la Policía Nacional Civil (PNC). Castillo ahora será procesado por feminicidio agravado.

El cambio en la tipificación del delito obedeció a una petición que hizo la Fiscalía General de la República (FGR), después de obtener los resultados de la prueba de ADN que Medicina Legal (IML) le hizo a la osamenta encontrada en un terreno de los familiares de Castillo Arévalo, la semana pasada, con los que se estableció que se trataba de los restos de la agente Carla Ayala.

Con el cambio de delito, el juez Roberto Arévalo Ortuño también tuvo que declararse incompetente y pasar el caso al Juzgado Especializado para una Vida Libre de Violencia Contra las Mujeres.

"Hay una jurisdicción especial que fue creada para conocer los casos de feminicidio y otros delitos en contra de la mujer. Entonces, los jueces de la jurisdicción ordinaria ya no pueden conocer esos casos. Aunque no me gusta esa palabra, pero yo soy un juez ordinario. Bueno, ni tan ordinario. Pero la cosa es que por esa razón ya no conoceré el caso y la poca información que me llegó será enviada al Juzgado Especializado", dijo el juez Arévalo Ortuño.

También explicó que aceptó poner una reserva parcial al caso, para que las intimidades y cosas personales de la agente Carla Ayala no se filtren a los medios de comunicación y así evitar la revictimización y las especulaciones.

Esa reserva parcial, sin embargo, no impide que los detalles sobre la participación de los acusados sean manejados en secreto. Al contrario, mantiene la posibilidad de que las partes en el proceso judicial puedan informar públicamente a la población sobre el caso y el proceso judicial.

"Me di cuenta de que en algunos medios digitales hubo tergiversación de la información sobre la víctima Carla Ayala. Para evitar eso y revictimizarla es que decidí declarar la reserva parcial. Ahora, si el Juzgado Especializado decide decretar la reserva total, ya es su decisión, y ahí ya no tengo nada que ver", dijo el juez.

Caso. El juzgado realizó una audiencia especial ayer, a petición de los fiscales, para cambiar el delito por el cual es procesado el principal sospechoso de matar a Carla Ayala.

Arturo Cruz, uno de los fiscales del caso, se limitó a decir que por la reserva parcial no podía dar detalles sobre las nuevas diligencias que surgieron luego del hallazgo del cadáver.

Solo explicó que el caso, que tenía dos procesos judiciales en distintos tribunales, se unirá en el Juzgado Especializado. Dijo que será ese juzgado el que procese a los nueve policías y tres familiares de Castillo Arévalo, quienes son acusados de feminicidio agravado, incumplimiento de deberes y encubrimiento.

El acusador particular (querellante) del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), Arnau Baulenas, dijo que aplaudía el cambio en la tipificación del delito, porque el crimen ocurrió en contra de la agente Ayala por su condición de ser mujer y no se trató de un homicidio simple.

"Este no es un caso aislado en el interior de la Policía. El caso de la agente Carla Ayala ha revelado que en el interior de la Policía están ocurriendo crímenes en contra de las agentes por el hecho de ser mujeres y a eso hay que prestarle atención", dijo Baulenas.

El querellante también dijo que la institución policial ha comenzado a ayudar a la familia, luego del hallazgo del cadáver de la agente. Pero dijo que la familia solo le ha dicho eso, sin detallar si la ayuda es económica o a través de una canasta básica.

Tras el hallazgo de los restos de la agente y la declaratoria de incompetencia del juez Arévalo Ortuño, todo lo nuevo que vaya surgiendo en el caso será presentado ante el Juzgado Especializado para una Vida Libre de Violencia en contra de las Mujeres.

El cadáver de la agente todavía no ha sido entregado a la familia para realizar una ceremonia de sepultura, porque en Medicina Legal todavía están realizando un estudio antropológico para determinar la causa de la muerte y otros aspectos que puedan dar pistas sobre la razón del crimen y quiénes podrían estar involucrados, además de Castillo Arévalo y los que ya están capturados.

Sobre los detenidos, el juez dijo que la situación de detención provisional no ha cambiado, excepto para Pablo Villalobos, quien es acusado de incumplimiento de deberes. A Villalobos, después de una audiencia especial, el juez le concedió arresto domiciliar en una sede policial.

El juez no detalló en cuál sede. Arévalo Ortuño dijo que la única información que hay sobre Castillo es que está escondido en México.