Procurador: Bukele no puede ordenar uso de fuerza

El procurador de DDHH opina que las cárceles no están controladas. La cifra de homicidios ya superó a los 65 reportados en marzo por la PNC.

"Lo que el presidente ha dicho no es una autorización porque no tiene facultades para ello", explicó ayer el procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, José Apolonio Tobar, al ser cuestionado sobre la "autorización" vía Twitter que dio el presidente de la república, Nayib Bukele, a los elementos de Seguridad Pública de hacer uso de la fuerza letal en contra de los delincuentes.

Para Tobar, lo que el mandatario salvadoreño hizo fue extrapolar lo que ya estipula el Código Penal y el código de actuación de la Policía Nacional Civil (PNC) sobre la legítima defensa, pero que solo es aplicable como medida excepcional y no de manera regular.

Además, el procurador de Derechos Humanos consideró que si los miembros de estructuras criminales mandan mensajes a las pandillas fuera de las cárceles, es un parámetro que el sistema penitenciario no está cumpliendo con su labor y que debería enfocarse más bien en los aparatos que entran a las cárceles y no si tienen, o no, señal inalámbrica.

"Si se están originando ese tipo de condiciones al interior de las cárceles evidencia que el sistema penitenciario no está controlado. Que el Gobierno no está haciendo su trabajo de control en las personas privadas de libertad, el de control de señal y el no ingreso de aparatos tecnológicos", agregó el procurador.

Estas declaraciones ocurren después de que la Policía reportara 59 homicidios entre el viernes al domingo pasado. Uno de los asesinatos más recientes está el de Rafael Mejía Reyes, de 65 años. Agentes cercanos al caso dijeron que Rafael fue asesinado en su casa ubicada en las cercanías del centro penal La Esperanza, mejor conocido como Mariona, en el municipio de Cuscatancingo, del departamento de San Salvador.

Testigos narraron a las autoridades que tres hombres entraron a la casa de Rafael por la parte trasera y mientras dormía le dispararon. Dos horas después, siempre en San Salvador, la Policía reportó la muerte de un hombre no identificado en un hospital, quien fue lesionado en un bus ruta 117, en el kilómetro 9 de la carretera Troncal del Norte.

También, la PNC reportó dos hombres asesinados en el municipio de Sonzacate (Sonsonate); una mujer y un hombre en Ahuachapán; un hombre en Jocoro (Morazán); uno más en Coatepeque (Santa Ana) y dos en La Palma y San Miguel de Mercedes (de Chalatenango). Al cierre de esta nota (5 de la tarde), las autoridades habían reportado 10 homicidios.