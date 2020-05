Procurador DDHH: "Espero no haya cifras oscuras en detenciones por violar cuarentena"

¿A qué responde el informe que entregó a la Sala de lo Constitucional de la CSJ de la cuarentena domiciliaria?

Responde a la facultad que la Sala le confirió a la PDDH para que vigilara el cumplimiento a las medidas cautelares que la misma había emitido.

La Sala ya había dicho que ninguna autoridad estaba facultada constitucionalmente para detenciones por presuntamente violentar la cuarentena domiciliaria y remitir de manera automática a un centro de contención, sino que debe haber una ley previa que lo habilite y un estudio médico que determine que la persona es fuente de contagio.

¿En qué consiste el primer informe presentado a la Sala?

Hemos documentado los casos de personas que han denunciado haber sido detenidas en este periodo de emergencia nacional. Un informe en dos líneas: los casos que conocemos por denuncias formuladas a nuestra institución que hasta el día 22 de abril, desde del 21 de marzo, que eran 778 casos y de esos 172 son detenciones ilegales.

Y la otra, las que realiza la PNC, otras 794. No lo informan como detenciones ilegales, sino como detenciones por infringir la cuarentena domiciliaria.

Pero, ¿por qué considera son detenciones ilegales?

Porque hasta el día de ahora no existe una ley previa que habilite la detención de personas y remisión automática a un centro de contención por infringir la cuarentena domiciliaria. No existe.

¿Las detenciones comenzaron tras el anuncio de la cuarentena domiciliaria?

La PNC comenzó a generar detenciones a partir de la cadena nacional, donde el presidente anunció la cuarentena domiciliaria. Luego, sacaron decretos (ejecutivos) que tenían de base los decretos legislativos con restricciones de derechos constitucionales.

En estos decretos aparentemente había un soporte legal para las detenciones y digo aparentemente porque no lo es. La Sala dijo que debía haber una ley que estableciera los objetivos completos para los cuales podría detenerse a una persona y eso no se ha hecho por la Asamblea Legislativa, también hay responsabilidad de ellos de no legislar en ese sentido.

Aún así, ¿existe una diferencia entre las cifras de detenidos?

Efectivamente. La diferencia de cantidades puede ser debido a tres aspectos: uno que la PNC no esté al día con la remisión de los oficios que debe hacer llegar a la PDDH y que tenga algún defase; dos, que las detenciones hayan ocurrido desde el 21 de marzo que se generó la cuarentena nacional, y lo otro es que sea una decisión deliberada de no brindar toda la información. Yo esperaría la tercera no sea el caso.

¿Considera entonces que hay cifras ocultas u oscuras de las detenciones durante la cuarentena domiciliaria?

Yo no me atrevería a decirlo de esa manera. Es evidente que existe una diferencia entre la cantidad que reporta la página oficial del Gobierno y lo que nosotros hemos reportado a partir de la PNC, pero yo quisiera pensar que eso se debe a imposibilidad administrativa de llevar al día la información que debe hacerse llegar a la PDDH, (más) que estar ocultando información o a cifras oscuras. Esperaría, por el respeto a la Constitución y el cumplimiento que todo funcionario debemos hacer en lo que nos permite, que se deba a una dificultad de recurso humano. Espero que no haya cifras oscuras.

¿Cree que hay uso excesivo de la fuerza al detener a las personas? ¿Son los detenidos tras el anuncio de cuarentena domiciliaria estos casos?

El exceso de la fuerza me parece a mí que se ha generado no en todos los casos, es decir, el hecho que hayan detenido a una persona en el momento que se dio la cadena nacional y lo hayan remitido a un centro de contención, ahí no podemos decir que hubo abuso de la fuerza.

Ahora, hay casos en los cuales hay agresión física como en San Julián (Sonsonate), San Miguel, Victoria (Cabañas), Sacacoyo (La Libertad) o Apopa (San Salvador). Y los casos las agresiones verbales a adultos mayores.

A parte de los agentes que cometen estas agresiones, ¿las autoridades tendrían alguna responsabilidad?

Aquí hay dos cosas. Una es lo que establece la Sala retomando el precepto constitucional de la afectación a derechos fundamentales a una corresponsabilidad de quien emite la orden, de quien permite que se efectúe la orden y quien la efectúa al final, pues se ha dicho que en materia de afectación a derechos fundamentales no opera la obediencia debida.

Y (segundo) lo que ha sido retomado también por la Sala cuando establece a elementos de la PNC, Fuerza Armada y al presidente que no tienen constitucionalmente facultad para detener personas.

Hay una responsabilidad directa porque la afectación a derechos fundamentales no se puede generar so pretexto que estamos en una emergencia.

La alta comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas decía que las medidas que para contrarrestar la pandemia deben tener a la base el respeto a los derechos humanos.

¿Cuál es su opinión sobre algunas medidas para prevenir la propagación de la covid-19 como establecer cercos sanitarios o una hora específica de no salida en un determinado municipio?

No hay ninguna ley habilitante para ese tipo de situaciones. En cuanto al de La Libertad, dijimos que se tomara una decisión con argumentos técnicos sustentables; porque un cordón sanitario tiene la base la intervención del equipo médico para inspeccionar algún caso posible o sospechoso, cosa que no se observó y nos preocupaba el hecho de afectación a la población que no podía salir a comprar alimentos. Ahí se veía afectado el derecho a la alimentación y la salud, como consecuencia de lo primero.