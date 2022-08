Procurador José Apolonio tobar admite "deficiencias" dentro de la institución

Durante una entrevista en la cadena internacional CNN, el procurador de derechos humanos de El Salvador, José Apolonio Tobar, admitió que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) tiene deficiencias en su trabajo durante el régimen de excepción.

"La población no está teniendo esa respuesta y usted tiene razón, hay personas que están detenidas arbitrariamente ", respondió Tobar al periodista Fernando del Rincón. Dijo que "no puede estar encima de 3,140 expedientes", ya que necesita de gente pero que "la PDDH se ha convertido en un espacio de conformidad". Señaló además que "no hay condiciones y que ningún gobierno ha impulsado a la institución".

Previo a estas declaraciones del procurador, el presentador Fernando del Rincón le cuestionó sobre su culpabilidad en el tema y si seguía el "juego a los mecanismos del estado" cuando él debe velar por los derechos humanos de las personas que fueron detenidas de manera ilegal.

El procurador justificó nuevamente el poco trabajo de la PDDH, diciendo que es la burocracia la que le impide a la institución trabajar de manera rápida y adecuada.

"Efectivamente, la burocracia interna de la PDDH es lo que dificulta darle una respuesta oportuna a la población", aseveró.