Procurador afirma que todavía investigan las muertes de reos

Como ataques, hacia la institución y hacia su persona, calificó el actual procurador de derechos humanos, José Apolonio Tobar, las recientes críticas hacia su gestión durante el régimen de excepción que actualmente se aplica en El Salvador y que ha dejado ya más de 50 muertes de privados de libertad debido a las malas condiciones en las cárceles del país.

Tobar participó ayer en una entrevista de Canal 21 y dijo que "la Procuraduría se ha visto en un ataque desde el inicio de su gestión" y señaló como uno de los atacantes a David Morales, abogado de Cristosal y exprocurador de derechos humanos.

Morales dio una entrevista a LA PRENSA GRÁFICA en la que aseguró que Tobar se ha sumado a la "desinformación" gubernamental después de una visita realizada al Centro Penal La Esperanza (Mariona) en la que aseguró que las condiciones de los privados de libertad son aceptables, pero en la cual evitó referirse a la muerte de personas capturadas durante el régimen, algunas de ellas con señales de haber sido torturadas en prisión.

"Nosotros no podemos salir de irresponsables, como sale él (Morales), sin antes haber agotado el proceso de investigación. Nosotros planteamos que tenemos denuncias, pero eso está sujeto a investigación. No podemos afirmar que existen violaciones (a derechos) sin antes agotar los recursos que la ley me exige", declaró el actual procurador.

Tobar, evidentemente molesto durante la entrevista, también señaló a Cristosal, organización en la que labora Morales, de tener intereses políticos partidarios. "Ahí hay un trabajo político, no es algo técnico", dijo, en alusión a que, según él, en la organización social laboran varios exfuncionarios en gobiernos del FMLN.

AVALA PENAL

José Apolonio Tobar también se pronunció sobre la construcción de un nuevo penal en Tecoluca, San Vicente, que tendrá capacidad para 20,000 reos, según la información gubernamental.

"Toda medida gubernamental que esté encaminada a generar mejores condiciones para los privados de libertad vamos a tener que apoyarla, porque es algo que siempre hemos pedido. Yo quisiera que construyeran más universidades, que equiparan más escuelas, pero un problema de seguridad como el que hay en El Salvador no empezó hace diez días", expuso.

El funcionario dijo que el nuevo penal vendrá a solventar la situación actual.