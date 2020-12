Procurador de Derechos Humanos preocupado por pasividad del GOES durante festividades

Este lunes 14 de diciembre el procurador de Derechos Humanos en El Salvador, Apolonio Tobar, expresó, a través de un comunicado en la red social Twitter, que está preocupado ante la poca acción que las instituciones gubernamentales han realizado para contrarrestar los accidentes viales y otros que tienen que ver con el uso de pólvora, los cuales en los últimos días han aumentado y han hecho víctimas a niños y niñas, a quienes afirma, deben ser protegidos con mayor rigurosidad en estos días festivos que se acercan.

"Un preámbulo nada alentador al país, en lo que respecta a evitar muertes durante las mencionadas festividades. En ese sentido, es preocupante que, desde las instituciones gubernamentales no se hayan divulgado campañas para prevenir estos escenarios, haciéndose oportuna y necesaria la implementación de medidas educativas en este contexto", indicó el procurador.

Este preámbulo lo relaciona a los promedios diarios de lo que va del mes de diciembre sobre accidentes de tránsito y además, sobre la explosión en una fábrica clandestina de en el municipio de Santa Ana, que dejó como pérdida la vida de un niño y una niña el pasado 6 de diciembre.

En este sentido, pidió a las autoridades competentes, Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, Ministerio de Salud, Ministerio de Obras Públicas y al Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia a que de forma urgente "retomen una campaña publicitaria de prevención de accidentes de tránsito y también sobre precauciones a tener al momento de usar pólvora durante las fiestas de navidad y fin de año".

Por último, hizo un llamado a la población salvadoreña a que tengan como prioridad la seguridad de la niñez, e instó a que no se consuma alcohol en exceso si están a cargo del cuidado de niños y niñas y sobretodo que los padres de familia no les compren pirotécnicos. "Si no puede abandonar esta práctica, le suplico cuidar y estar pendientes en todo momento de sus niños y niñas, ya que si ellos resultan quemados o lesionados los responsables directos serán el padre o la madre, o cualquier otra persona que ostente el deber de cuidado, quienes pueden enfrentar procesos penales por abandono y desamparo de personas, lo cual les puede representar una condena de prisión de uno a tres años", concluyó Tobar.

