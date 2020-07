Procurador exhorta al gobierno de El Salvador a priorizar diálogo y presentar plan: Confrontación aumenta contagios y fallecidos por covid-19, dice

"Mantener los niveles de confrontación entre los funcionarios de los Órganos Ejecutivo y Legislativo solo está logrando que el número de salvadoreños contagiados y fallecidos por covid-19 aumente, lo que por supuesto implica violación de Derechos Humanos", manifestó el procurador para la Defensa de los Derechos Humanos José Apolonio Tobar en un comunicado difundido este viernes dirigido al presidente Nayib Bukele, el ministro de Salud Francisco Alabi y la Asamblea Legislativa.

"Mientras eso pasa El Salvador cuenta con un hospital que no atiende pacientes porque `el equipo es muy especializado` y no se cuenta con personal idóneo para ello, se conoce de la inauguración de hospitales provisionales de Tecoluca y Jiquilisco, pero no se sabe si están atendiendo pacientes positivos a covid-19. La desesperación del personal de salud ya es visible ante la ausencia de un plan gubernamental integral para hacerle frente a la pandemia", señaló Tobar.

En ese sentido, exhortó a Alabi a que "presente un plan integral de abordaje a la pandemia generada por el covid-19, en el que se incluya equipamiento total y adecuado a todo el personal de salud para evitar que dicho sector continúe siendo contagiado por el referido virus".

Agregó que la Asamblea Legislativa "sigue dilatando la emisión de una ley de acuerdo a los parámetros previstos por la Sala de lo Constitucional" en la sentencia del 8 de junio.

Señaló que el jueves se realizaron "diversas manifestaciones del personal de salud exigiendo que se emita una ley que regule el accionar de la población y del Gobierno para atender la pandemia", lo que evidencia el malestar "por dos situaciones evidentes" que son "la saturación del sistema de salud" y la "afectación natural por el fallecimiento de quienes están en primera línea de combate".

"En más de una oportunidad he denunciado que la improvisación ha sido la constante en las medidas adoptadas por el Gobierno en el abordaje de la pandemia, lo que ha generado afectaciones a los derechos humanos de la población salvadoreña" y la situación "ha alcanzado a quienes nos cuidan en la enfermedad" por "el alto número de casos positivos atendidos" y el "escaso descanso en todo el personal de salud que ha terminado en los fallecimientos arriba indicados", expuso el procurador.

"La organización Médicos Sin Fronteras alerta sobre el incremento de muertes en las viviendas, y es que tiene sentido, pues la población está dejando de consultar algún padecimiento en centros hospitalarios porque no están siendo atendidos debido a la saturación del sistema y porque se siente temor de contagiarse de covid-19 en los casos que no es el padecimiento sufrido", señaló.

Tobar exhortó a Bukele a que priorice "el diálogo con la paciencia, diligencia, humildad, tolerancia, sabiduría, objetividad y capacidad de concertación que caracteriza a un buen estadista".

Además, pidió a la Asamblea Legislativa que apruebe una normativa que cumpla con los parámetros previstos por la Sala de lo Constitucional, y a los magistrados de esta que generen mecanismos para darle un seguimiento que permita verificar el cumplimiento de lo ordenado.

"A la población en general, practicar hábitos de higiene personal, tales como el lavado constante de manos, y normalizar el uso de mascarilla guardando el distanciamiento físico", concluye.