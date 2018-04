Procuradora de DDHH dice que no apoya industria del aborto

La procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Raquel Caballero de Guevara, se definió como una funcionaria que defiende la vida, tras ser consultada por su posición sobre el aborto, en una entrevista de la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS).

Durante su intervención, la procuradora aseguró que dado el cargo que tiene, el primer derecho humano que defiende por sobre cualquier otro es el de la vida, y en ese sentido se pronunció en contra de la despenalización del aborto.

De Guevara hizo referencia a las leyes establecidas en la Constitución de la República y a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia como principal garante del cumplimiento de la Carta Magna, por lo que cuando fue cuestionada sobre las consideraciones de la misma Sala de lo Constitucional en cuanto a que advierte que existen vacíos legales que no han permitido definir cuándo debe prevalecer la vida de una persona por sobre la vida de otra, la funcionaria declaró que ella ya se ha pronunciado sobre abrir un debate al respecto.

“Cuando yo fui escuchada en esa comisión de legislación y asuntos constitucionales, yo dije que se abriese un debate serio con personas que realmente… con médicos técnicos que nos aclararan esta situación y no con activistas del aborto, no con representantes de la industria del aborto que tienen muchos recursos para financiar y bombardear a nuestra sociedad haciendo creer que lo más conveniente es matar al niño o niña no nacido. Yo creo que debe darse otra solución”, expresó durante la entrevista a ARPAS.

Dijo que se necesita un debate serio y técnico y no solamente escuchar a los activistas de la industria del aborto, sino resolver los problemas.