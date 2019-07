Procuradora de derechos humanos buscará reelección "con la frente en alto", pese a irregularidades señaladas por Corte de Cuentas

La procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Raquel Caballero de Guevara, aseguró este jueves que las irregularidades detectadas por la Corte de Cuentas de la República (CCR) durante sus gestión son producto de una campaña de desprestigio en su contra impulsada por "los hijos malos" la institución.

De Guevara calificó así hasta a cinco sindicalistas de la institución (a quienes no nombró) que supuestamente están en contra del "trabajo consciente" que ha realizado durante los tres años que lleva al frente de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).

"Yo creo que hay varios sectores... como yo he hecho mi trabajo consciente, hay algunos sectores que no les parece. Y también he identificado internamente, como en toda familia, los hijos malos de la institución. Yo he identificado, quizás, cuatro o cinco personas, quizás seis, del sindicato únicamente... bueno, si se les puede llamar hijos de la institución, porque si bien es cierto aparecen en planillas y cobran mensualmente un jugoso salario, no hacen absolutamente y tampoco realizan el trabajo que la institución realiza. Y solo se han dedicado a desprestigiarme", apuntó la funcionaria.

LA PRENSA GRÁFICA publicó este mismo jueves un artículo al respecto en el que detalla que De Guevara ha sido señalada por la Corte de Cuentas por seis irregularidades cometidas en 2017 que provocaron el gasto indebido de $180,145 por parte de PDDH.

De Guevara dijo acerca de esta publicación que esta información ha sido "tergiversada", debido a que, a su criterio, se han mezclado datos que corresponden a dos años diferentes. De Guevara afirmó eso aun cuando la Corte de Cuentas es clara en decir que ella incumplió reglamentos entre el 1.º de enero y el 31 de diciembre de 2017.

"Han mezclado varias cosas, yo creo que han tergiversado la noticia. Yo realmente lamento si no han tenido datos fidedignos para mezclar ahí, porque han mezclado cosas de un año y de otro. Si es una auditoría del 2016, a mí me corresponde de septiembre a diciembre. Y de ahí al años 2017 y 2018 que aún no hay auditoría", se defendió la funcionaria.

El informe de la Corte señala que la primera irregularidad cometida por la procuradora usó de manera incorrecta $ 44,360 provenientes del Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia (CESC) para adquirir un sistema de videovigilancia.

La segunda por la que se le menciona es por pagar un excedente de $ 567 en viáticos a empleados que sacó del fondo para emergencias que no puede ser utilizado para ese tipo de gastos. La tercera es por usar de manera indebida $ 28,443 en alimentación de motoristas provenientes del fondo para emergencias.

La cuarta es por burlar la Ley LACAP en la compra fraccionada en tres partes de unos vales y por obviar hacer una licitación pública como lo ordena esta ley.

A la procuradora también se le señala por no haber realizado un estudio para asignación racional del combustible, lo cual puede provocar un gasto indebido para la institución. También se le menciona en el informe por no cumplir una recomendación hecha en 2016 de capacitar al personal de Auditoría Interna de la institución.

Abonando a su defensa, la procuradora dijo que no dar por oficial este informe, ya que ella no ha sido notificada por la Corte de Cuentas sobre estos hallazgos encontrados durante su gestión.

"Para mí esto no está oficializado. Entonces, imagino que la Corte de Cuentas, en su momento, me va a notificar, y yo tengo que dar las pruebas de cargos o descargos. Esto como cualquier institución", dijo De Guevara.

La funcionaria cerró su defensa reiterando que ha hecho un buen trabajo durante el periodo que ha estado al frente de la PDDH, por lo que no dudó en decir que buscará "con la frente en alto" la reelección al cargo.

En meses anteriores, la procuradora también fue señalada por beneficiar a una hijastra con un contrato laboral y un incremento salarial en los primeros meses de su gestión.