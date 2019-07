Procuradora dice que no le preocupa auditoría de Corte de Cuentas

Sin preocupación. La procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Raquel Caballero de Guevara, dijo ayer que no le preocupan los hallazgos de la Corte de Cuentas de la República (CCR), que dejaron ver el uso indebido de $180,145 de fondos públicos en 2017 mediante el incumplimiento de leyes y reglamentos.

"La verdad no me preocupan (hallazgos de la CCR). Yo me siento muy tranquila y levanto mi frente en alto. Tengo mis manos limpias", señaló De Guevara, y agregó que espera que la información, dada a conocer ayer por LA PRENSA GRÁFICA no afecte su proceso de reelección, en el que compite contra 23 contrincantes.

La titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), condenada en enero pasado por el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) por el ascenso de su hijastra, también alegó que desconoce el origen de la información que reveló los gastos de la institución en 2017, bajo su administración.

La Corte de Cuentas señaló en un informe de junio pasado que Caballero, en 2017, compró cámaras de videovigilancia con fondos no autorizados, pagó exceso en viáticos a empleados, utilizó mal el dinero para emergencias e incumplió la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP). Esas irregularidades significaron desembolsos que alcanzaron $180,145.

"Han mezclado varias cosas. Yo creo que ahí (LA PRENSA GRÁFICA) han tergiversado la noticia. Yo realmente lamento si no han tenido datos fidedignos (...) Eso no me lo han notificado a mí. No tengo ese informe", fue su postura ayer en la entrevista "Diálogo con Ernesto López" de Canal 21.

Según la procuradora, cuando la CCR le notifique, ella tendrá la oportunidad de desvanecer esos señalamientos. Sin embargo, en el informe consta que los auditores ya le pidieron explicación por esas irregularidades: Caballero intentó justificar las deficiencias, pero los analistas no aceptaron sus argumentos.

En otro tema, la funcionaria dio a conocer que ha sufrido "amenazas" del crimen organizado y dijo que le ofrecieron un "soborno" para que se pronunciara en contra del ex fiscal general Douglas Meléndez. Caballero señaló que la supuesta dádiva se la ofreció un "personaje prófugo", sin aclarar identidad.