Procuradora urge investigar caso de joven privada de libertad por supuestos policías en Zacatecoluca

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) emitió una resolución de medida cautelar en el caso de la menor M. R., de 15 años de edad, quien habría sido privada de libertad por supuestos policías en Zacatecoluca, La Paz, el pasado 18 de julio y hasta la fecha se encuentra desaparecida.

Raquel Caballero, titular de la PDDH, envió la resolución al fiscal general, Douglas Meléndez, y al director de la Policía Nacional Civil (PNC), Howard Cotto, solicitando la pronta investigación de la desaparición de la menor.

"Se solicita al fiscal general de la república que con carácter prioritario y urgente amplíe la investigación de forma exhaustiva y efectiva sobre los hechos denunciados a efecto de individualizar a los presuntos responsables y oportunamente proceder a la judicialización del caso", dice el documento.

Fuentes de la Procuraduría informaron que el viernes anterior también fue notificada la resolución de las medidas cautelares a las autoridades fiscales y policiales de La Paz, quienes tienen 72 horas hábiles para rendir un informe del caso. Caballero también pide garantizar la seguridad del grupo familiar de la menor.

La madre afirma que su hija fue sacada de la vivienda de un familiar el 11 de julio anterior, a las 11 de la noche, por un grupo de al menos siete policías.

Sostiene que fueron agentes policiales porque iban uniformados, y vecinos de la casa de donde sacaron a M. R. le dijeron que vieron un pick up de la corporación que los acompañaba. No obstante, ella asegura que los hombres uniformados que se llevaron a su hija andaban en un pick up rojo.

La desaparición de la menor sucedió en el cantón San Rafael Los Lotes, de Zacatecoluca, el mismo día que ella y su madre acudieron a las oficinas de la PDDH y a la Fiscalía General de la República (FGR) de la ciudad a denunciar un supuesto acoso de parte de policías y soldados.

"Fuimos porque ella estaba desesperada, los policías la paraban a cada rato. Le decían que era pandillera y que la iban a desaparecer. Ya ni dormíamos en la casa porque ella tenía miedo, nos íbamos adonde un familiar", contó.

Fuentes policiales aseguran que la menor no aparece como detenida en sus registros, pero dijeron que existe una denuncia interpuesta por su desaparición.