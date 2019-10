Procuraduría de Derechos Humanos resuelve que MINSAL violó derecho a la salud

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) resolvió "dar por establecida la violación al derecho humano a la salud", por parte del Ministerio de Salud (MINSAL), por haber cambiado la vacuna que previene las infecciones causadas por la bacteria del neumococo, que principalmente provoca neumonías, meningitis y septicemias.

La demanda en contra del MINSAL fue presentada por el infectólogo Iván Solano Leiva, miembro y consultor del Colegio Médico y vicepresidente de la Asociación Centroamericana y del Caribe de Infectología (ACENCAI), quien denunció ante la PDDH que las autoridades cambiaron de manera inconsulta la vacuna Neumococo PVC 13 (13 valente) por la Neumococo PCV 10 (10 valente) en un afán por disminuir costos.

El médico especialista ha argumentado que la vacuna 10 valente protege a la población solo contra 10 serotipos de la bacteria, mientras que la 13 valente la protege de 13, cuando la diferencia en los costos entre ambas vacunas es de unos $2.

Esa posición fue acompañada por la Asociación de Pediatría de El Salvador (ASOPEDES), la Asociación de Neonatología de El Salvador (ANSONES), la Asociación Salvadoreña de Infectología (ASAI) y por la Asociación Latinoamericana de Pediatría (ALAPE), que hicieron la denuncia pública en marzo del año pasado, unos tres meses después de que el MINSAL tomara la decisión en diciembre de 2017, cuando estaba bajo el mando de Violeta Menjívar.

El MINSAL no aseguró el acceso a los servicios esenciales de salud al no garantizar una prestación médica de calidad y eficaz, sin discriminación por razones económicas, según explica la PDDH en el documento que contiene la resolución.

"Estamos muy complacidos de sentir el apoyo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos al respecto, ya que consideramos que en el momento en que se hizo este cambio en el esquema de vacunación no se tomaron en cuenta muchos factores, en especial el técnico científico, sobre por qué se debía mantener la vacunación que ya estaba, que era la 13 valente", explicó el presidente de la ASOPEDES, Luis Castaneda Villatoro, quien además es miembro del Centro de Excelencia para Niños con Inmunodeficiencia (CENID) del Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom (HNNBB).

La resolución de la PDDH emite varios recomendables entre los que le solicita a la actual ministra de Salud, Ana Orellana Bendek, que junto al Comité Asesor de Prácticas de Inmunización (CAPI) tome las medidas necesarias a fin de garantizar a la niñez, a las personas adultas con enfermedades crónicas y a las personas adultas mayores su derecho humano a la inmunización con calidad, efectividad y sobre todo con seguridad con el objetivo de lograr el más alto nivel posible de salud.

Y además le solicita que active el Sistema de Redes de Vigilancia de los Agentes Bacterianos Responsables de Neumonía y Meningitis (SIREVA) para determinar las acciones de prevención y control de estas enfermedades con base en los datos estadísticos del corredor endémico y de los datos sobre muertes derivadas de las infecciones con la bacteria del neumococo.

YA FUE CONFIRMADO UN CASO DEL SEROTIPO 19A

Los tres serotipos que no cubre la vacuna 10 valente son el 3, el 6 y el 19A. "¿Qué importancia tiene esto? Que no son cualquier bacteria, son bacterias agresivas que tienen un alto grado de resistencia a la mortalidad y son muy invasivas", aseguró Castaneda Villatoro, quien reveló que ya el Instituto Nacional de Salud confirmó el aparecimiento del serotipo 19A en un caso, luego de siete años de no estar en circulación en el territorio nacional.

- ¿Y está demostrado que el cambio de vacuna fue la causa?

- Al final, la causalidad es un supuesto, pero si tenemos documentado que desde 2011 hasta 2017 no había ningún aislamiento de esta cepa y que en el momento que se dio el cambio aparece por lo menos en un cultivo positivo... ya esa una razón de peso para creer que hay una relación entre el cambio de vacunación y el aparecimiento de las cepas.

Según Castaneda, estos tres serotipos que no previene la vacuna 10 valente representan en otros países un 60% de los casos de aislamientos de las enfermedades neumocócicas invasivas, que son las más graves.

"El germen es el neumococo y puede producir diferentes tipos de enfermedades, principalmente neumonías y meningitis y una muy agresiva que es la neumonía invasiva. ¿Qué quiere decir? Que si bien la bacteria se enfoca en un órgano luego se difumina por todo el cuerpo y produce múltiples focos de infección al mismo tiempo: meningitis, encefalitis, septicemia, que son devastadoras, difíciles y costosísimas de tratar y tiene una alta mortalidad. Y allí es donde entra este serotipo 19A, que no lo previene la 10 sino la 13", reiteró.

De lo que sí está seguro es que en la transición de una vacuna a otra hubo un desabastecimiento temporal y esa situación ha derivado en un alza de casos y de muertes este año.