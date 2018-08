Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos despide a motoristas y jefe de Comunicaciones

César Monterrosa, quien fue el jefe de Comunicaciones de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y quien trabajó en la institución desde hace 24 años, fue obligado ayer a renunciar por la procuradora Raquel Caballero, dijo a este periódico, sin explicaciones y sin un debido proceso.

Otros cinco exempleados, quienes eran motoristas de la institución, también fueron despedidos entre julio y agosto, según denunciaron públicamente ayer.

Monterrosa detalló que su caso comenzó en julio de este año, cuando la procuradora le pidió verbalmente que renunciara a su cargo. A cambio le dio una plaza de técnico en comunicaciones y consecuentemente su salario desmejoró un tercio de lo que ganaba como jefe la Unidad de Comunicaciones.

"Es totalmente ilegal lo que hizo, y sobre todo bajarme el salario, pero yo acepté esa plaza para mientras encontraba otra oportunidad de trabajo. Pero lo que hizo hoy (ayer) ya fue demasiado, porque me pidió verbalmente la renuncia a la institución", dijo.

De acuerdo con lo que explicó Monterrosa, la procuradora lo acusó de organizar ayer un paro de labores y de apoyar al sindicato de la institución.

"Yo le he pedido a la procuradora que me dé audiencia o que al menos me haga saber por escrito las razones por las que me ha pedido que renuncie, pero no obtengo ninguna respuesta", dijo Monterrosa ayer por la tarde.

También explicó que ha platicado con un abogado para asesorarse sobre las acciones legales que puede realizar, como denunciar su caso ante el Tribunal del Servicio Civil (TSC) y el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG).

LA PRENSA GRÁFICA intentó, desde ayer por la mañana, platicar con la procuradora Caballero para que explicara la situación, pero no respondió su celular. Este periódico también se contactó con la Unidad de Comunicaciones de la PDDH, y una empleada, quien solo se identificó como Sara, dijo que la procuradora todavía estaba "recopilando información" y que iba a avisar "en el momento en que se pronunciara".

Ante estos casos, el sindicato hizo un paro de labores ayer hasta las 11 de la mañana. También denunciaron que la procuradora utiliza vehículos de la institución para asuntos personales.