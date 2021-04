Productores apuestan por el jocote sin semilla

La finca La Fortuna, ubicada en el municipio de Caluco, en el departamento de Sonsonate, ha visto como entre sus tierras surge uno de los frutos con más demanda entre los salvadoreños: el jocote. Sin embargo, en esta zona del país han desarrollado una peculiar clase de este fruto: un jocote sin semilla, conocido como jocote "Jobo".

Desde hace 12 años, don Amílcar Lionel González Martínez, de 79 años, y su hijo, Mauricio Alejandro González Guardón, de 42, propietarios de la finca, decidieron apostarle a esta inusual fruta. Entre pruebas y errores lograron cultivarlo de manera formal y se convirtió en una innovación en el mercado salvadoreño.

"Mi papá conoció hace varios años en Puerto Rico este tipo de jocote. Trajo este tipo cepa y cultivamos. Poco a poco fuimos creciendo, ya llevamos diez años de producirlo", explicó Mauricio González, hijo de don Amílcar.

Don Amílcar, contador, y Mauricio, ingeniero electricista, dan mérito al conocimiento del agricultor salvadoreño que los ha llevado a alcanzar estos logros. "Aquí los que saben son los campesinos salvadoreños, saben cómo tratar un cultivo, y si sos suficientemente humilde para escucharlos, lo aprendes; después, tenés por tu cuenta que mejorar lo que el campesino sabe", agregó Mauricio.

La familia González se siente orgullosa de innovar en producción de frutas poco comunes y porque lograron la aprobación y satisfacción dentro del mercado nacional. No son profesionales en la agricultura, pero eso no les ha impedido de cumplir sus sueños.

El árbol del jocote sin semilla, o "Jobo", da frutos todo el año sin importar las condiciones climáticas. Se caracterizan por tener una baja estatura. El fruto tiene características similares en el tamaño, pero es peculiar en su sabor poco ácido entre el mango tierno y guayaba.

Hasta la fecha, la finca La Fortuna cuenta con 900 árboles de este tipo de jocote, los cuales producen anualmente poco más de 60,000 jocotes sin semilla. Esperan extenderse y plantar 1,500 árboles más en esta área, que les permita cumplir con la demanda de comercio.

A pesar de la alta demanda de este producto a nivel nacional e internacional, no descartan, en corto plazo, convertirse en exportadores del jocote sin semilla, paso que les permitiría ser reconocidos como grandes productores de este fruto.

"Todavía no estamos exportando porque apenas logramos cubrir ciertas áreas, de pronto nos quedamos sin producto porque ‘nos barren todo’ lo que tenemos, aún no es momento de exportar. Pero hemos recibido pedidos de México, Estados Unidos, pero no podemos suplir las demandas ", concluyó Mauricio.