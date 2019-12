Profesor de teatro UES gana juicio por calumnia contra actriz que lo acusó de acosador y ella deberá pagar $2,027 de multa

El profesor del Diplomado de Teatro de la Universidad de El Salvador, Ricardo Alfonso Mendoza Alberto, quien ha sido señalado de acoso sexual en el pasado, según él mismo reconoce, ganó este miércoles un juicio por calumnia emprendido contra la actriz de teatro Lissania Carolina Zelaya Zepeda, miembro del Colectivo Amorales.

Guadalupe Yamileth Hernández Carranza, quien también fue acusada de calumnia por Mendoza, fue absuelta. Ambas son estudiantes de la referida universidad.

El fallo fue dado a conocer esta mañana por el Tribunal Sexto de Sentencia. Zelaya deberá pagar 200 días multa, que equivale a $2,027.80.

Según un comunicado del Centro Judicial, Hernández presentó la demanda por calumnia por ser señalado públicamente como abusador, acosador y violador.

Mendoza fue absuelta "por considerar que no hay elementos que la vinculen a los hechos juzgados" mientras que Zelaya fue condenada porque "no quedaba duda alguna que acusaba de manera clara al profesor, por un caso que no ha quedado establecido, puesto que no hay un soporte que confirme los dichos de los testimonios vertidos en el juicio", pues el profesor no tiene expediente de acoso en su contra ante la Fiscalía.

En el proceso fue presentada una pericia psicológica practicada a Mendoza en la que se concluye que "a raíz de los sucesos se encuentra afectado" y "requiere un tratamiento".

Previo a conocerse, Colectiva Amorales dijo en un comunicado que “esta actuación obedece a un objetivo de censura a la defensa de los derechos humanos y agudiza la impunidad que existe en las universidades sobre los casos de acoso y agresiones sexuales hacia mujeres estudiantes”.

Amorales dijo en mayo, cuando se conoció sobre la acusación de calumnia, que la denuncia fue interpuesta porque las estudiantes señalaron al docente en 2016 de pedir desnudos a sus alumnas y resaltaron que no es la primera vez que se le acusa de agresiones sexuales en el ejercicio teatral.

En 2016, la revista Séptimo Sentido de La Prensa Gráfica publicó el reportaje “Los abusos que esconde el escenario” en el que se recogen los testimonios de actrices que han sufrido violencia sexual durante su carrera artística.

Entre las actrices que accedieron a hablar sobre el tema está Zelaya, quien dijo que Mendoza le pidió a una de sus excompañeras que realizara un desnudo para él. El docente dijo al periódico que en 2011 sucedió un caso similar en el que se le acusó en redes sociales de ser acosador sexual y consideró que en Costa Rica, donde se graduó de Teatrología, quizás no tendría ese tipo de problemas.

“A veces se manejan temas a desarrollar corporal y verbalmente. El problema que se da es que cada quien agarra el sinónimo que le conviene. Por decir algo: relación sexual. Alguien que tenga algún prejuicio creerá que es penetración’’, dijo en aquel entonces.