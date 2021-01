Profesores protestan por despido

La Red de Educación Física de San Vicente, realizó una protesta frente al local de la Junta de la Carrera Docente, de San Vicente, por la supresión de la plaza de Ana Luna, profesora de educación física, del Instituto Nacional de Apastepeque (INAP).

Además, Luna acusó al director de la institución, Paulino Fortís, de violentar sus derechos. La Red interpuso una demanda en la Junta de la Carrera Docente, para pedir el reinstalo de la educadora.

El jueves se desarrolló la audiencia en las instalaciones de la Junta de la Carrera Docente, de San Vicente.

"El director dijo a los miembros del Centro Directivo Escolar (CDE), que mi plaza no era necesaria y que pedía cesar mis funciones como docente de física, gracias a la intervención de la Junta de la Carrera Docente, la audiencia de legalidad fue a mi favor", mencionó Luna.

Por su parte, los miembros de la Red de Educación Física, que aglutina a 31 docentes de esta rama, en San Vicente, mostraron su apoyo, con una concentración pacífica, en la que colocaron mensajes de respaldo a la educadora.

"De repente dijeron que ella no trabajaba y eso no es cierto, porque trabajamos con guías el año pasado y tenemos pruebas de eso. Ella está contratada por ley de salarios y no la pueden desechar de esa forma, la querían cesar de sus funciones de manera ignorante y prepotente. En este período de pandemia se necesitan los trabajos y no es justo que los quieran quitar así por así", dijo, Ana Maritza Villalta, profesora de educación física del Instituto Nacional Sarbelio Navarrete y miembro de la Red de Educación Física.