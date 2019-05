Programa de tutorías atiende a 3,020 jóvenes

Autoridades del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT) y del Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE) inauguraron ayer el servicio de tutorías para nivelación académica dirigido a jóvenes de 15 a 29 años que habitan en los municipios donde se implementa el Plan El Salvador Seguro.

Son 3,020 jóvenes los inscritos para retomar los estudios de tercer ciclo o bachillerato y que forman parte del Programa de Empleo y Empleabilidad Juvenil, y del Programa Jóvenes con Todo del INJUVE.

La meta prevista era atender 2,340 estudiantes. "Hemos superado esa meta y hemos llegado a más de 3,000 estudiantes de estos municipios que han tenido dificultades importantes en términos de abandono educativo producto de algunos fenómenos, como el de la violencia, pero también la pobreza, el fenómeno de los embarazos adolescentes y de algunos adultos que por situaciones propias de trabajo o familiares habían abandonado el sistema educativo", dijo Francisco Castaneda, viceministro de Educación.

Estas tutorías se imparten en 18 municipios: Ahuachapán, Ilobasco, San Pedro Perulapán, Santa Cruz Michapa, Monte San Juan, San Cristóbal, San Juan Opico, Quezaltepeque, Teotepeque, Apopa, Ayutuxtepeque, Tonacatepeque, San Vicente, Chalchuapa, Izalco, Nahuizalco, Caluco y Usulután.

En estas localidades se cuenta con el apoyo de 105 docentes tutores especialistas en lenguaje y literatura, estudios sociales, ciencias naturales, matemáticas e inglés.

El proceso didáctico implica 240 horas efectivas de tutorías presenciales los fines de semana, las cuales finalizarán en octubre.

"Para nosotros ha sido un valioso aprendizaje de cómo poder llegar a esos municipios que en un momento teníamos índices bastante complejos de deserción, de abandono y que muchos de estos jóvenes con estas oportunidades educativas vuelven", agregó Castaneda.

En los cuatro años de funcionamiento del Programa Jóvenes con Todo, 30,023 jóvenes han sido atendidos con la continuidad educativa, aseguraron los funcionarios de Gobierno.

"Los jóvenes que son derivados desde el Programa Jóvenes con Todo a este proceso tienen un viático de alimentación y transporte de $30 mensuales que les permite movilizarse y garantizar que el proceso formativo será exitoso", dijo Yeymi Muñoz, directora del INJUVE.

En el caso de las mujeres jóvenes y de los jóvenes con discapacidad, reciben un viático diferenciado que es de $60 mensuales.

"Jóvenes con Todo es una estrategia que ha permitido articularnos con la Universidad de El Salvador para las becas de educación superior, buscar implementadoras como el ITCA, que nos ha permitido que 1,054 jóvenes estén formándose técnicamente por dos años con una beca completamente pagada", añadió.

La inauguración se realizó en el Centro Escolar España, en donde se atiende a 220 beneficiarios del Programa Jóvenes con Todo, con estudios en tercer ciclo y bachillerato.

Karen Larín, de 19 años, es una de las beneficiadas con el programa, quien inicia su octavo grado. "Lo que me motivó fue ver demasiada escasez de trabajo y si no tenemos un buen grado, no tenemos universidad, no obtenemos un buen empleo", comentó.