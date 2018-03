Programan fecha de audiencia civil contra Élmer Charlaix

Lee también

La Cámara Primera de lo Civil de San Salvador programó para el 26 de junio la audiencia preparatoria contra Élmer Charlaix, quien fue secretario privado de la Presidencia bajo el mandato de Elías Antonio Saca. Charlaix, quien actualmente se encuentra detenido acusado de ser parte de una estructura, liderada por el expresidente Saca, que supuestamente desvió dinero del Estado a cuentas privadas, deberá justificar la procedencia lícita de $18.7 millones.María Arline Rivas de Charlaix, esposa del imputado, es procesada porque no logró demostrar de dónde provienen $173,925.75 en su patrimonio.Los abogados defensores solicitaron a la cámara suspender el proceso civil debido a que Charlaix ya enfrenta un proceso penal por lavado de dinero.Otra de las razones que los abogados expusieron a los magistrados de lo Civil es que consideran que hasta el momento no hay prueba de que su cliente cometió el delito de enriquecimiento ilícito. Esto debido a que señalan que Charlaix actuó de “manera legal” con los gastos reservados del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE).En el caso de Rivas de Charlaix, los abogados expusieron que la demandada no ejerció como funcionaria, por lo que no debe ser procesada. Otras de las razones que alegaron es que aún no se ha comprobado que el dinero de ambos procesados salió de las cuentas del Estado. Sin embargo, la cámara declaró no ha lugar la petición, por lo que decidió programar la audiencia preparatoria para junio.La sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) detectó que Charlaix recibió depósitos con fondos provenientes de la cuente corriente institucional Subsidiaria del Tesoro Público de la Presidencia de la República.Por otra parte, las magistradas de la Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador dieron a conocer los argumentos con los que decidieron no condenar al diputado Reynaldo López Cardoza, quien fue acusado de enriquecimiento ilícito. En la resolución, las magistradas expusieron que el funcionario logró justificar la procedencia lícita del dinero.“Se ha probado que el señor López Cardoza incrementó su patrimonio por haber tenido más ingresos que egresos. Se demostró que los ingresos del diputado provienen de los emolumentos percibidos por su cargo público, rentas por compra y venta de vehículos así como negocios lícitos por no haberse probado lo contrario”, se lee en la resolución de la cámara. Asimismo, decidieron que el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) decidirá si el funcionario cometió una falta porque realizó viajes personales con el dinero de viáticos que le otorgó la Asamblea Legislativa.