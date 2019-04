Prohíben venta nocturna de comida en la Roosevelt

Por órdenes de la Alcaldía de San Miguel, las ventas nocturnas de carne asada, tacos y tortas mexicanas que se ubicaban en un tramo de la zona peatonal de la avenida Roosevelt deben trasladarse hacia el predio de la Plaza de Toros.

El alcalde Miguel Pereira indicó que dicha medida ha sido implementada como parte del proceso de ordenamiento de las calles y aceras de la ciudad, desde hace un par de semanas.

"Vamos en un proceso. El CAM (Cuerpo de Agentes Municipales), con el área de mercados, les están notificando (a los comerciantes) que ya no pueden estar en esa zona, porque todo lo que se ha mejorado de la Roosevelt, desde el Triángulo hasta el ISSS, no se van a permitir ventas en las calles, porque la idea es que lo que vamos recuperando, mejorando y embelleciendo en la ciudad, ya no se convierta en un mercado", afirmó el jefe municipal.

Pereira indicó que los propietarios de negocios nocturnos de alimentos tendrán la opción de ubicarse en la Plaza de Toros, ya que este lugar es más amplio y cuenta con una área para estacionar vehículos, favoreciendo a los consumidores.

La idea es convertir el predio de la Plaza de Toros en una zona de comida nocturna, que además contará con seguridad de parte de los agentes del CAM.

En horas de la noche un tramo de la zona peatonal de la avenida Roosevelt está aún llena de puestos de carne asada y comida mexicana, que impiden la libre circulación de peatones.

Además, al carecer de estacionamiento, los conductores dejan sus vehículos sobre uno de los carriles de la calle.

Con pro y contra

"Estoy de acuerdo con que quiten las ventas que se colocan en la noche en las aceras de la Roosevelt, porque es peligroso para las personas que nos toca caminar por la zona, ya que nos tenemos que bajar a la calle", expresó Edwin Martínez.

Sin embargo, los propietarios de estos negocios no están conformes con la medida de trasladarlos hacia la Plaza de Toros, pues aducen que este lugar es utilizado para el montaje de circos y juegos mecánicos.

"Cuando sean las fiestas patronales o traigan ruedas, o algún circo, nos van a querer trasladar para la parte de atrás del predio, y hasta ahí no llegan los clientes", indicó uno de los comerciantes.

Las mejoras se han realizado desde el Triángulo hasta el Seguro Social, tramo de la avenida Roosevelt donde ya no se permitirá que vendedores informales se coloquen.