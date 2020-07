Prohiben ventas informales

La alcaldía de Santa Rosa de Lima, La Unión, decidió que a partir de este jueves, queda prohibido el comercio informal en todo el municipio, además de incrementar las medidas de higiene y controles de ingreso al mercado de la localidad.

El alcalde Rony Lazo, explicó que estas medidas se han tomado debido al aumentos de casos de covid-19 en el municipio, que según las estadísticas del Ministerio de Salud (MINSAL) hasta ayer, eran 31.

"Esta medida quizás no sea popular, ya que algunos me dijeron que perdería votos al tomarla, pero no estoy pensando en votos, ni en hacer campaña, estoy pensando en salvar vidas", dijo Lazo.

La prohibición finalizará el 16 de julio, pero podría ser prolongada si el aumento de casos continúa en el municipio.

Entre otras acciones que serán ejecutadas en la ciudad limeña, están la implementación de un control sanitario en el mercado municipal, así como la regulación del ingreso de las personas, para evitar aglomeraciones, verificación del uso de mascarillas y entrega de alcohol gel. Además realizarán la limpieza del centro de abastos cada tres días.

"También cerraremos actividades en el tiangue municipal y en La Quesera (mercado de lácteos). Estas medidas las implementaremos basados en el decreto ejecutivo 31 del ramo de la salud", añadió el alcalde. Como parte de las acciones, las autoridades municipales también se reunieron ayer con representantes de bancos, tiendas y supermercados para pedirles que incrementen las medidas de desinfección y control de ingreso.