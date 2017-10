Proliferación de zancudos en San Alejo

Habitantes de San Alejo, La Unión, se han quejado por la proliferación de zancudos en el municipio y que, según los pobladores, está poniendo en peligro la salud de las personas, principalmente de los niños.

La queja se suma a la molestia de los pobladores con la unidad de salud, pues según ellos no hay abate ni insecticida para fumigar, y agregan que en los últimos meses del año no se ha realizado ninguna campaña, y eso ha permitido la proliferación de zancudos.

“Ya tienen por lo menos unos siete meses de no fumigar, y los zancudos ya no se aguantan. Por la noches si uno no pone mosquitero, no duerme”, expresó José de la Cruz Martínez, habitante de la zona.

Algunas personas dijeron que ayer por la mañana, a través de los parlantes del municipio, se pidió al personal de la unidad de salud realizar una jornada de fumigación; sin embargo, hasta en horas de la tarde no habían tenido respuesta.

El alcalde Inmar Barrera dice que con las comunidades se han hecho jornadas de deschatarrización, en las que se han solicitado y enviado bombas para fumigar, pero no se ha podido trabajar con la unidad de salud, “ya que ellos no cuentan con abate y veneno”.

Se buscó ayer a la directora de la unidad de salud, Johana Mata, pero no se encontraba, y al llamarle a su teléfono móvil, dijo que no podía atender porque estaba en reunión. Añadió que el tema se abordará con las autoridades del Sistema Básico de Salud Integral (SIBASI).

En el SIBASI de La Unión informaron que las jornadas de fumigación y la asignación de insecticida se ejecutan con base en zonas priorizadas por el número de casos de dengue, y que en San Alejo no se han registrado pacientes con sospechas de dengue en las últimas cinco semanas.