Promedio de 80 esquelas cada día en San Miguel

Durante los primeros días de la vacación por Semana Santa, la Policía Nacional Civil (PNC) de San Miguel ha estado imponiendo un promedio de 80 esquelas diariamente a los conductores que están incumpliendo el Reglamento de Tránsito Terrestre.

Las infracciones más comunes son las menos graves, y se dan porque muchos de los conductores de vehículos no andan los accesorios como conos, mica, extintor, incluso andan hasta sin llanta de repuesto. En cuanto a los motociclistas, las faltas más comunes son porque no andan licencia de conducir o porque el acompañante no lleva casco.

“Se han decomisado ilícitos, pero no en los controles sino en el trabajo del sistema 911”.

Dagoberto Marroquín, jefe de Operaciones en San Miguel

“Con estos controles la idea es prevenir accidentes de tránsito, pues últimamente a escala nacional se nos han incrementado y se han detectado muchas personas conduciendo vehículos en estado de ebriedad, y no solo en esta carretera se están realizando”, indicó Dagoberto Marroquín, jefe de Operaciones de la PNC de San Miguel.

En los primeros cinco días de la ejecución del plan de seguridad por las vacaciones de Semana Santa, la Policía de San Miguel ya reporta la detención de 11 conductores peligrosos que han sido detectados manejando hasta con más de 500 grados por decilitro en sangre. Hubo uno de ellos que también fue capturado por lesiones culposas.

El jefe de la División de Tránsito Terrestre de la ciudad migueleña detalló que en lo que va del período vacacional se han atendido un poco más de 20 accidentes de tránsito, pero en su mayoría solo con daños materiales. Agregó que a diario están registrando de ocho a nueve accidentes, pero algunos son leves y los conductores concilian en el momento.

Verificación

Las autoridades policiales de San Miguel realizaron ayer un recorrido para verificar la ejecución de los controles vehiculares en carretera y sitios turísticos.