Prometido de joven asesinada en Zacamil: “Yo ya no me iba a casar con ella, nuestra relación terminó el domingo pasado”

Héctor Salmerón era el prometido de Graciela Ramírez, la joven de 22 años que fue asesinada esta mañana en los condominios Jardines de Zacamil, en Mejicanos. Él aseguró a este periódico que el domingo pasado terminó su relación con la víctima por problemas ''con otro tipo de personas'', por lo que la boda, que supuestamente se celebraría en abril próximo, se había cancelado.

‘’Yo con ella terminé el domingo. Ella solo estaba viniendo a la casa a retirar sus cosas. Yo ya no me iba a casar con ella, porque nuestra relación terminó el domingo pasado, porque me di cuenta que ella andaba con alguien más y que trabajaba en lugares’’, aseguró el joven vía telefónica a LA PRENSA GRÁFICA.

Salmerón también afirmó que ayer en la noche fue la última vez que la vio. ‘’Yo no supe nada de ella desde ayer. Yo sería incapaz de hacer algo así’’, dijo.

La familia de la víctima, en cambio, comentó que ayer ella fue a comprar los zapatos que utilizaría para la boda programada para abril próximo.

‘’Esos zapatos eran para ella, no eran para la boda. Los de la boda no están todavía. Eso zapatos era solo por comprarlos, porque ella no tenía zapatos", aseguró Salmerón.

La Policía Nacional Civil (PNC) retuvo al hermano de Salmerón para interrogarlo, debido a que este pidió una orden de registro para dejar que los policías ingresaran a su vivienda. El hermano del exnovio de la joven fue liberado tras un interrogatorio.