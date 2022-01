Promoción automática de estudiantes causaría estrés, frustración y hasta deserción escolar, según presidente de Asociación de Colegios Privados

El presidente de la Asociación de Colegios Privados (ACPES), Javier Hernández, habló la mañana de este martes, 11 de enero, sobre la decisión tomada por el Ministerio de Educación (MINED) de promover a los estudiantes al grado inmediato superior incluso a los que han reprobado y aseguró que esto podría causar efectos socioemocionales en los alumnos, causando estrés hasta llegar a la deserción escolar.

"Para los estudiantes que, a la fecha, aún tengan el registro 2021 abierto en el SIGES, se procederá a su actualización, promoción y cierre, y realizar inmediatamente su matrícula al grado superior inmediato", indicó el MINED en la circular 1/2022 difundida ayer.

Ante esto Hernández aseguró que como colegios privados acogen la acción como positiva, en cuanto a que se apoya al estudiante pero que se le afectará ya que, llegará con debilidades de aprendizaje y esos efectos no solo se verán en el alumno, sino también en el docente y el padre de familia.

"Usted puede promover un estudiante con debilidad de aprendizaje y le puede dar el pase, así llamado, al grado inmediato superior, pero cuando este estudiante se enfrente a la realidad que debe solvertar en los aprendizajes futuros generalemente se va ver complicado, no solamente el estudiante sino también el maestro que está enseñando, y también la madre de familia o el padre de familia que en el hogar están apoyando", indicó.

Hernández recalcó que el estudiante que sea promovido sin tener las bases suficientes para pasar al siguiente grado se vería afectada su salud mental en gran medida, causandole estrés, frustración y traumas al no verse al mismo nivel que sus demás compañeros.

"Por ejemplo, si un alumno en el primer grado en el 2021 no aprendió a leer mínimanente por los estándares necesarios para llegar al segundo grado con condiciones de poder cumplir con los requisitos académicos de segundo grado, lo que va a permitirsele es que el estudiante va a pasar por momentos socioemocionales difíciles porque su compañero que sabe leer y escribir y él que no lo sabe hacer se va sentir mal. Es traumático, causa estrés, esa afectación sociemocional que puede causar ansiedad y puede causar también ausentismo escolar y hasta deserción escolar al verse frustrado al momento de estar en un nivel en el que no puede rendir porque no tiene las bases para estar en ese nivel", aseguró.

Además, indicó que a pesar de considera esta medida como positiva este tema se debe tratar objetivamente ya que son los docentes en las aulas los que se enfrentan a estas realidades.

"Por un lado el ministerio de Educación sí ha hecho bien con esa normativa, pero por el otro lado aplicarla provoca lo que acabo de explicar y es una cosa de hablar objetivamete sobre el tema, sin estar hablando de pasionismos o de sentidos, digamos, de caer bien, sino con realmente sentar las bases sobre el terreno que estamos pisando los docentes en el centro educativo", agregó.

La circular también establece que los estudiantes que "no pudieron concluir con la presentación de evidencias de sus aprendizajes en el año escolar 2021", se matricularán "provisionalmente" y se someterán a una nivelación en los primeros tres meses del año lectivo 2022.

La cual ha sido considerada como una carga adicional para el docente, que debe preparar clases presenciales y a distancia.

El día de ayer el MINED hizo oficial el inicio de clases para el sector público, el 31 de enero, mientras que el sector privado ha programado el incio de clases para el 18 de este mes.