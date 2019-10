Promueven autoevaluación para prevenir cáncer de mama

A sus 15 años e inspirada por su madre, Silma Castro fue la primera en anotarse para donar su cabello, dentro de la jornada de sensibilización realizada por la alcaldía de Santa Ana y el Ministerio de Salud (MISALUD) en la Ciudad Morena, en el marco del mes de la lucha contra el cáncer de mama.

La adolescente dijo que desde el año pasado comenzó a dejarse crecer el cabello, al que únicamente aplicó tratamiento para cuidárselo y que no se le maltratara en el proceso, todo para poder donarlo para que fabriquen pelucas que servirán a las mujeres con luchan contra el cáncer y que han perdido su cabello debido al tratamiento de quimioterapia.

"Hace un año mi mami lo donó, eso me llevó a dar ese paso, de donar mi cabello, porque conozco a varias personas que padecen de cáncer, entonces yo dije, esto es una buena causa, por qué no hacerlo, este día lo voy a donar por esas personas, yo me siento feliz y satisfecha porque sé que mi pelo le va a servir a alguien que lo necesita más que yo", dijo la joven, mientras se preparaba para el corte de cabello.

La donación del cabello fue parte de la jornada de sensibilización, que incluyó una marcha en la que participaron empleadas de la alcaldía y el MINSAL, además de mujeres sobrevivientes de cáncer, que recorrió la avenida Independencia y culminó en el parque Libertad.