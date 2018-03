Promueven destinar gastos en seguros de funcionarios al sistema de salud público

Lee también

Diputados del partido ARENA y el PDC expresaron que lo que el Estado gasta en seguros médicos privados debe ser destinado a reforzar el sistema de salud público en el país.De acuerdo con el diputado Juan Valiente, son cerca de $50 millones los que el Estado gasta al año solo en seguros médicos. Esa cifra, según el legislador, fue dada por el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres.“Debe de haber un montón de gastos que no son prioritarios. En lugar de invertir en seguros privados de salud, deberíamos concentrar los gastos, los recursos que son limitados, en las cosas que son prioritarias. Si hacemos eso y los ciudadanos se dan cuenta que el Estado comienza a ahorrar y priorizar, pueda que quieran seguir colaborando, pero ahorita el problema es que paguen más impuestos el ciudadano, y los funcionarios que no hagan nada para ahorrar y tener austeridad”, dijo el diputado Valiente.Ayer, en la entrevista “Frente a Frente” de Telecorporación Salvadoreña, la diputada del FMLN y miembro de la junta directiva de la Asamblea Jackeline Rivera defendió el contrato de seguros médicos privados, porque a su criterio en el sistema de salud pública “usted llega enfermo y sale más enfermo”.En ese sentido, Valiente aseguró que la misma aseveración de la diputada del partido oficial es una muestra de que se debe invertir más en la salud pública del país.Mientras tanto, Rodolfo Parker, jefe de fracción del PDC, expresó que para 2017 lo primero que se debe eliminar es el seguro médico para todos los funcionarios públicos.Según el legislador, para los empleados de las instituciones públicas se debe mantener este año y suprimirlo en 2018.“Para no hacer las cosas exabruptas, varias instituciones podrían quitar el seguro para los funcionarios, pero que no se haga de una sola vez en función de los empleados. Pero esto quedaría como transición y que para el próximo año (2018) haya cero seguro médicos privados. Ni para funcionarios, ni para empleados”, dijo Parker.Datos de la Asamblea Legislativa reflejaron que el Congreso gastó en ocho meses $1.6 millones en el seguro médico.