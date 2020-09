Propietario de zapatería vendió $750 MIL en alimentos a Agricultura

Venta de zapatos al por menor, ese es el rubro al que se dedica Manuel Antonio Tobar López, según el Registro de Comercio, y a quien el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) decidió comprarle 100 mil canastas básicas de alimentos, pese a que no es su actividad económica oficial.

Empresas y personas naturales fueron parte de los proveedores del MAG en la primera entrega de paquetes de alimentos que entregó el Gobierno tras la emergencia por el covid-19 y en la que gastó $151.9 millones, de acuerdo con su memoria de labores.

En el informe de utilización de recursos del Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (FOPROMID), que fue entregado a la Asamblea por el ministro Pablo Anliker, el pasado 24 de agosto, aparece Tobar López como uno de los proveedores.

Al consultar los registros comerciales, Tobar López y su madre, Cruz de Jesús Tobar, se han dedicado por varios años a la venta de calzado. En la última matrícula extendida por el Centro Nacional de Registros, en enero de este año, Tobar López, aclaró que es parte "de la empresa CALZADO LA ECONÓMICA, que se dedica a VENTA AL POR MENOR DE CALZADO".

Según el informe del MAG, a Tobar le ha pagado $743,362.83 como anticipo por la compra de las canastas. El monto total solicitado son $750,000. El negocio con el distribuidor ya mencionado ocurrió el 3 de junio de ese año. Hasta la fecha, se desconoce si las cestas ya fueron entregadas y qué productos alimenticios incluían, porque Agricultura no publica las órdenes de compra.

La pequeña empresa se describe y limita en redes sociales "a la venta de calzado para toda la familia con precios accesibles para nuestros clientes".

Este periódico intentó contactar con Manuel Tobar para conocer cómo logró aplicar a la oferta y sí también se dedica a la venta de productos alimenticios, aunque no se dedicara oficialmente a este tipo de negocios. El equipo periodístico buscó a Tobar en la zapatería, que está ubicada sobre la calle Rubén Darío; pero no estaba en ese lugar; por lo que se pidió a una supervisora que el propietario se comunicara con LA PRENSA GRÁFICA. Al cierre de esta nota no hubo respuesta.

En la visita a la tienda, este periódico dejó claro a una de las empleadas la razón por la que se buscaba a Tobar. Ella aseguró que no distribuían productos básicos y desconocía de esa situación.

Además, se cuestionó al MAG sobre la compra, a través de la jefa de prensa, Alessandra Quiñonez; pero solo respondió que al tener una respuesta la haría llegar. Hasta el cierre de la nota tampoco hubo un resultado positivo a esa petición.

Calzados La Económica ha existido por años. Por ahora tienen la sucursal ubicada en el centro de San Salvador y otra en Unicentro, Soyapango.

Cabe destacar que según documentos oficiales del Registro de Comercio, fue en 2009 cuando la madre de Tobar registró el rubro a que se dedicaba y en aquel entonces, el mismo local donde están ubicados actualmente tenía el nombre de Calzado Gala Internacional.

Manuel Tobar aparece por primera vez en los registros en julio del 2019 con el negocio Calzado la Económica. La empresa inició con un activo de $216,294.78. Para 2014, el empresario era dueño de Calzado San Miguel ubicado en la avenida San Martín, Santa Tecla.

La venta de las canastas al MAG ocurrió cuando en El Salvador aún estaba vigente un estado de emergencia, que facilitó al Gobierno hacer compras directas sin pasar por el proceso de licitación normal.

SIN AUDITAR COMPRAS

En los últimos tres meses el MAG ha evadido las peticiones de la Corte de Cuentas de la República para auditar la compra y distribución de paquetes con alimentos por la emergencia de la pandemia.

El MAG afirma haber entregado 3.8 millones de paquetes de alimentos para 1.7 millones de hogares en todo el país, así como el despacho de 1.1 millones de "cestas solidarias" que se distribuyeron con ayuda de las alcaldías, según la memoria de labores 2019-2020.

Falta de personal y de tiempo fueron algunas de las excusas que el MAG dio a la Corte de Cuentas de la República (CCR). Eso quedó plasmado en documentos a los que este medio tuvo acceso.

El 11 de agosto, la presidenta de la CCR, Carmen Elena Rivas, informó a la Asamblea que su equipo de auditores no había podido instalarse, ante lo cual envío una nota al presidente Nayib Bukele para que girara instrucciones al ministro Anliker para que este prestara su colaboración.

El ministro insiste en que siempre ha tenido comunicación con la CCR.