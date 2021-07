Propietarios de panaderías denuncian un alza de costos

Propietarios de diferentes panaderías artesanales de la ciudad de San Miguel denunciaron el alto costo de los materiales para la producción del pan. Algunos han tenido que cerrar por el incremento de precios durante los últimos tres meses.

Wilmer Perla, quien es propietario de una panadería con 30 años de existencia, manifiesta que entre los incrementos se encuentra el precio de la manteca, la cual compraban a inicios de año a $23, y hoy se encuentra a $45, lo que les genera pérdidas económicas y teme verse en la necesidad de despedir empleados si los costos siguen en aumento.

"Estamos bastante preocupados por la situación, porque el margen de ganancia se minimiza exageradamente, como panificadores estamos afectados en todos los insumos: combustibles, azúcar, harina, gas propano, manteca, entre otros", dijo.

Eli González, uno de los panaderos que tuvo cerrar su negocio por esta situación, explicó que mantener a sus empleados se volvía insostenible, y porque no podía obtener ganancias. Desde entonces labora como empleado en otra panadería, para poder obtener ingresos y solventar las deudas que le dejó su emprendimiento. "En dos meses ha sido un alza tremenda, todo ha subido el doble, el saco de harina hasta en $16 y no podemos subir precios, porque si no los clientes se nos van. En mi caso tuve que cerrar, tenía 19 empleados, todos nos quedamos sin trabajo".

Miguel Méndez es propietario junto a su esposa de una panadería desde el 2016. Explicó que el incremento de los precios en los diferentes materiales les ha llevado a contemplar la decisión de despedir empleados o cerrar su negocio, pues las ganancias son pocas y temen que esto continúe, lo que les preocupa pues es su único medio para obtener ingresos. "De febrero para acá todo ha incrementado, pedimos a las autoridades que nos ayuden porque todos los productos están aumentando, si subimos precio la gente reniega, porque ya están acostumbrados al precio, y recordemos que no podemos porque tenemos competencia de panaderías grandes", dijo.