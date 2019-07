Proponen amparar legalmente derechos y bienes de desaparecidos y de sus familiares por un año

Una propuesta de ley que pretende garantizar los derechos y el pago bienes para los familiares y víctimas de desaparición forzada fue presentada la mañana de este jueves por un grupo de diputados de ARENA.

René Portillo Cuadra, diputado del partido tricolor, expuso que la propuesta de ley es una repuesta al problema de las desapariciones forzadas en El Salvador, al que consideró como "uno de los flagelos sociales que está viviendo nuestra sociedad" en la actualidad.

Cuadra indicó que la iniciativa establece una serie de prerrogativas que permitirán por el plazo de un año, tanto a los desaparecidos como a sus familiares, no poner en riesgo su seguridad jurídica, mientras se encuentren atravesando esta situación.

"Con esta ley que estamos presentando estamos proponiendo una solución para que las personas desaparecidas sigan teniendo derecho a conservar su puesto de trabajo, en el caso de que el empleador desee despedirlo. Esta ley dice que deben conservar su puesto de trabajo durante un año", expuso Cuadra.

El diputado detalló que la iniciativa también busca "una suspensión de pagos en aquellos casos de adquisición de vivienda familiar".

"Se protege durante un año el que la persona no vaya a caer en mora y no se le vaya a quitar su vivienda y vaya a ser embargada", abonó Portillo Cuadra.

La ley contempla, además, evitar que las personas desaparecidas puedan caer en mora con sus obligaciones financieras o crediticias o tributarias.

"Igualmente en esta ley se establece que, durante un año, los familiares de las personas desaparecidas van a continuar recibiendo los beneficios del Seguro Social. Es decir, pueden acceder a obtención de vivienda, consultas, créditos subsidios como parte de las prerrogativas importantes de esta ley", agregó.

"Fundamentalmente, en el caso del Ministerio de Hacienda, en que ninguna persona pueda caer en mora y producto de eso se vaya a declarar como omiso de no pagar un impuesto posteriormente y vaya ser requerido por las autoridades judiciales", expuso el parlamentario.

Indicó asimismo que con la ley "estamos garantizando que las personas que están alquilando no vayan a ser desalojadas, que se les dé un periodo de gracia a la familia, en la que le pueda dar seguridad jurídica, sobre todo a la estabilidad a los menores de edad".

¿Quiénes pueden hacer efectivos estos beneficios?

Portillo Cuadra expuso que esta propuesta de ley contempla que solo el cónyuge del desaparecido, el compañero o compañera de vida o los parientes dentro del cuarto grado de afinidad o segundo de consanguinidad podrán iniciar las diligencias que permitan obtener estas prerrogativas.

Precisó que, para iniciar estas diligencias, se debe seguir un proceso que garantice que una persona se encuentra desaparecida.

"Para tener como desaparecida a una persona, se tienen que notificar a la Dirección de Víctimas del Ministerio de Seguridad Pública y Justicia. Y 40 días después de haber dado aviso, se van a iniciar las diligencias ante el juez de paz correspondiente", explicó el diputado.

El parlamentario agregó que "las personas interesadas en declarar la ausencia de una persona desaparecida, tienen que aportar las pruebas ante un juez". Aclaró que estas deben demostrar que "existen indicios de desapariciones forzadas".

"Esta ley no se aplica a los casos en que una persona simplemente se va del país o simplemente se va de su casa y quiera aprovecharse de esta ley para aprovechar beneficios. No se puede. Esta ley es únicamente para aquellas personas víctimas de desaparición forzadas. No se usará para cobrar seguros tampoco", apuntó.