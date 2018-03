Proponen crear ley para asignar fondos a ONG

Lee también

"Normar el proceso de implementación del programa de fondos concursables, a través del Consejo de Ministros, para otorgar financiamiento no reembolsable a organizaciones no gubernamentales", es el objeto de la ley para la asignación de fondos públicos a entidades no gubernamentales sin finés de lucro para actividades de desarrollo social tiene.Su creación fue propuesta está mañana por el diputado de ARENA René Portillo Cuadra. "Ante el vacío de ley que hay es necesario crear una ley especial que evite la discrecionalidad de los funcionarios públicos en el otorgamiento de fondos públicos que provienen del presupuesto general de la nación", aseguró Portillo Cuadra.La normativa propuesta establece como requisitos para quiénes quieran recibir fondos poseer una personería jurídica, tener un establecimiento local, estar activas y demostrar un buen manejo de proyectos. Las municipalidades no podrían ser candidatos para recibir fondos.En los meses recientes, el otorgamiento de fondos a ONG ha sido cuestionado debido a la falta de rendición de cuentas que ha habido por parte de las organizaciones. En el presupuesto general se destinan millones de dólares a instituciones privadas de diferente carácter.La propuesta hecha por Portillo Cuadra ingresará a estudio del resto de diputados la próxima semana.