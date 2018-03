Proponen ley de “amnistía” fiscal para deudores

Lee también

Una facilidad para todos los contribuyentes que adeudan tributos al Estado cuyo incentivo es que no se harán públicos sus nombres en la web representa, según los diputados que apoyaron la iniciativa, la Ley Transitoria para Regularizar la Situación Tributaria de los Contribuyentes y Facilitar el Pago de Obligaciones Tributarias a favor del Estado.La ley de “amnistía” fiscal, como la denominaron por buscar la conciliación entre el fisco y los contribuyentes, establece que todo aquel que desde 2009 no haya declarado el Impuesto Sobre la Renta, el que tienen las transferencias de bienes muebles, el de la transferencia de bienes y raíces, el del tabaco, las bebidas alcohólicas, gaseosas, y los demás que sean competencia de la Dirección General de Impuestos Internos y la Dirección General de Aduanas, pueda comprometerse a hacerlo en sus declaraciones respectivas dentro de un plazo de 90 días.En casos donde el adeudo con la administración sea mayor que $500,000, el plazo de pago puede ser de un año.“No vamos a cobrar los impuestos llevando a la cárcel a ningún contribuyente de este país, no vamos a cobrar los impuestos persiguiendo a un contribuyente que por A o B motivo en el ejercicio de 2009 nos quedó debiendo $200 y por $200 lo vamos a exhibir en un medio de comunicación”, dijo el diputado del PCN Mario Ponce.Aunque la propuesta no contempla el perdón de intereses, Ponce dice que el mayor incentivo para el contribuyente es la certeza de que su nombre no será publicado en ningún medio de comunicación como suele hacerse.