Proponen recortar publicidad y las plazas ad honorem

Publicidad, plazas ad honorem, pago de consultorías y compras de vehículos de lujo piden recortar del Presupuesto General de la Nación del 2021.

Las fracciones del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) solicitan hacer las reorientaciones de los fondos que el Gobierno ha solicitado para cubrir esos gastos.

De acuerdo con el FMLN, son $57 millones los que el Gobierno solicita para el pago de consultorías, además de lo presupuestado para publicidad en cada institución del Ejecutivo.

"Este presupuesto debe eliminar todo gasto superfluo e innecesario y esos recursos deben ser asignados a áreas específicas, es importante que podamos dar el paso a eso en nuestro país", dijo la diputada del FMLN, Yanci Urbina.

La fracción de izquierda propone que en el presupuesto se incluya un aumento del 5 % para aquellos empleados del sector público y de autónomas que no tienen escalafón ni contrato colectivo y que no ganan más de $1,000 al mes. También solicitan etiquetar los fondos destinados a la atención de mujeres y la ejecución de programas en su beneficio para que no se puedan transferir a otros rubros.

ARENA, el FMLN y el PDC coincidieron en que es necesario disminuir la cantidad de deuda a emitir para completar el financiamiento del presupuesto, que, de momento, necesita más de $1,300 millones para tener financiamiento íntegro.

Ayer en la sesión de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto se inició de lleno la discusión final en torno al presupuesto. Todos los partidos coincidieron en que el plan de gastos para el próximo año debe aprobarse antes de que finalice diciembre.