Propuesta de ley de función pública sin discusión aún en la Asamblea Legislativa

Mejorar la imagen, el servicio y el compromiso del funcionario es uno de los objetivos que se plantea el anteproyecto de la ley de la función pública, creada por diversas organizaciones de la sociedad civil y que contó con el impulso, en diciembre pasado, de la Presidencia de la República.

A pesar de ello, actualmente el proyecto se encuentra todavía sin discusión en la comisión de trabajo de la Asamblea Legislativa, según confirmó el diputado de GANA Mario Tenorio.

"En la legislatura anterior no se discutió porque se priorizó avanzar en el nuevo Código de Trabajo. No sé si más adelante se discutirá porque no lo ha expresado la presidenta de la comisión (diputada Silvia Ostorga, de ARENA)", agregó Tenorio.

La iniciativa, que contiene 321 artículos y que dejaría exentos de su cumplimiento a aquellos servidores que están regidos bajo una carrera específica establecida en leyes especiales, busca contribuir a unificar y ordenar la legislación laboral para el sector público, y a la vez superar las contradicciones y vacíos que contiene el actual marco regulatorio el cual fue creado en noviembre de 1961.

"Necesitamos una ley que establezca las bases para desarrollar formas modernas de administración de personal y dotar de vigencia a la carrera administrativa", especifica el instrumento, que pretende ser un eje transversal con que regule toda las leyes de servidores específicos como policías, militares, educadores, diplomáticos, entre otros, que son regulados por sectores.

Según Aleks Castillo, miembro del Grupo Impulsor de la Reforma a la Función Pública, Ostorga, en pláticas sostenidas, dio su apoyo para comenzar el estudio. Sin embargo, al ser consultada por LA PRENSA GRÁFICA, la diputada aseguró que aunque no se comenzado el estudio es una prioridad para la comisión.

"Está dentro del cuadro de prioridades y luego de la reunión sostenida con el grupo impulsor de la ley estoy comprometida a trabajar en dicho anteproyecto", aseguró la legisladora.

"Hoy en día el ser un funcionario no es visto como un orgullo. Se tiene una valoración muchas veces hasta peyorativa de trabajar para el gobierno. Muchos dicen que la capacidad y conocimiento no sirve para nada y que las puertas se abren solo por cuello. Con esta ley se busca cambiar esa imagen", manifestó Castillo.

El anteproyecto pretende, también, brindar derechos innegables a los empleados públicos como la estabilidad laboral, la posibilidad de crear una carrera administrativa –entendiendo esta como un proceso de selección que permita estimular el buen desempeño y las aptitudes y actitudes correctas al momento de ejercer la función–, el pago justo de vacaciones, asuetos, aguinaldo, horas extras, así como protección ante un acoso laboral, sexual y de discriminación, jubilación y a la libertad sindical.

"En el marco de todos estos escándalos de corrupción que se han dado en los últimos años, una de las medidas estructurales para corregir la corrupción está en la modernización del sector público. Esta ley lo que mejoraría son las condiciones de transparencia y de combate a la corrupción en el sector público", mencionó Gustavo Amaya, también miembro del Grupo Impulsor.

A criterio de Castillo y Ayala, algunos sectores académicos también han mostrado su apoyo a la iniciativa para poder formar un "subsistema de formación, capacitación y desarrollo profesional" para los servidores públicos.