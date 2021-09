Hacienda presenta propuesta para entregar $100 millones a alcaldías

El ministro de hacienda, Alejandro Zelaya, presentó este martes en la Asamblea Legislativa una iniciativa para que la cartera que dirige pueda transferir $100 millones a las 262 alcaldías del país.

El monto, explicó Zelaya, será para “saldar las obligaciones que tenemos con ellos en materia de FODES”. Asimismo, aseguró que estos fondos serán de libre disponibilidad para que las comunas puedan usarlos en las necesidades que tienen.

Zelaya explicó que los $100 millones serían transferidos en dos pagos, cada uno de $50 millones. El primero esperaba hacer hoy o a más tardar mañana; aunque no explicó si la pieza de correspondencia entraría con dispensa de trámite al pleno; y el segundo, en octubre.

“Estamos comprometidos con apoyar las políticas de inversión pública, y conocemos de las complicaciones que tienen algunas alcaldías. Los $100 millones son de libre disponibilidad”, apuntó.

Durante casi un año, el GOES se negó a entregar el fondo a las municipalidades, argumentando que los alcaldes las usarían para campaña política.

Una vez asumieron las nuevas municipalidades, el GOES ordenó a la Asamblea aprobar un decreto para transferir el 50 % de la deuda y este fue aprobado. Luego, el ejecutivo presentó una propuesta para no entregar en efectivo el 50 % restante sino en obras a través del MOP. Empero, este no ha sido aprobado aún por la Asamblea. Asimismo, el GOES ya suma cinco meses de deuda con las nuevas gestiones municipales.