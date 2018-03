Propuestas de investigar espionaje desatan debate

Lee también

Intensa discusión desató ayer por más de una hora en la sesión plenaria de la Asamblea Legislativa una propuesta del PDC de emitir un recomendable para que la Fiscalía General de la República (FGR) asigne fiscales, con cooperación técnica internacional, para investigar las denuncias de espionaje que han hecho la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) y la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (CAMARASAL), y otra propuesta de ARENA para crear una comisión especial para profundizar en el mismo tema.El PCN se unió a la propuesta del PDC, mientras que GANA y el FMLN se alinearon para rechazar ambas iniciativas por considerar que es un tema aislado para el congreso y que el ministerio público ya conoce sus facultades de investigación.Cuando se conoció la iniciativa del PDC en el pleno y antes de pasarla a la comisión de seguridad para su análisis, el diputado Rodolfo Parker razonó el motivo de pedir que la Asamblea emita un recomendable y advirtió que no se estaba señalando a nadie.“Aquí no se acusa a nadie. Si se ha encontrado aparatos de espionaje electrónicos en tres distintas instituciones y entidades, pues resulta que bien podría haber ese tipo de dispositivos aquí en la Asamblea Legislativa, en las sedes de los distintos partidos políticos, y por qué no en las propias casas... no puede ser que lo tomemos como un problemita más”, dijo.Al debate se sumó el diputado de ARENA Ernesto Muyshondt, quien presentó la iniciativa de crear la comisión especial para que se investiguen los posibles delitos de allanamiento del lugar de trabajo e inserción de comunicaciones. Muyshondt respaldó la iniciativa del PDC y justificó su propuesta, la cual entrará al pleno hasta el miércoles.El diputado dijo que se debe indagar debido a que se pone en riesgo la libertad, la democracia y la privacidad. Además, sostuvo que preocupa el posible uso del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE) con fines de acoso.“Sabemos que el Organismo de Inteligencia del Estado no tiene facultades para utilizar sus recursos con fines políticos, y preocupa que se pueda estar utilizando esta institución u otras entidades o recursos estatales con fines de acoso o amedrentamiento y hostigamiento político que lo que busca es callar las voces críticas de las actuaciones del Gobierno”, expresó Muyshondt.Estas aseveraciones calaron en los legisladores del FMLN. La diputada Jackeline Rivera salió al paso y reprochó que se debatiera un tema que no tiene ningún impacto en la vida de los ciudadanos. Dejó entrever que se pueda tratar de un autoespionaje y que se pretenda orientar las investigaciones “hacia otro lado”.“¿Y quién me asegura a mí que el espionaje no es de adentro? Yo no me imagino instituciones como esas que tienen seguridad sofisticadísima, que tienen cámaras por todos lados para ver quién entra y quién sale, y que le puedo asegurar, pueblo salvadoreño, que el FMLN nunca ha entrado sin que no lo graben, algún funcionario del FMLN, en una institución de esas. A lo mejor será el hombre invisible el que entró, el espía que cayó del cielo”, cuestionó la diputada del partido de Gobierno.“Yo estoy de acuerdo que el espionaje hay que combatirlo, y no me cabe la menor duda que el fiscal general de la República está haciendo lo que le toca hacer, pero de que el tema se traiga a la Asamblea Legislativa, a mí me parece que eso es la expresión de ignorancia más manifiesta”, agregó.En el mismo sentido, el diputado de GANA Mario Tenorio aseguró que es preocupante que se haya encontrado aparatos en las oficinas de esas instituciones, sin embargo no respaldó las propuestas porque la FGR conoce sus atribuciones y confía en el funcionamiento de la institucionalidad del país.“Un recomendable suscribiéndole al señor fiscal de la República que cumpla con los apartados que establece la Constitución es hasta ofensivo, si él ya conoce cuáles son sus obligaciones y facultades”, dijo Tenorio durante el debate.