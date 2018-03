Propuestas para IAIP no reúnen requisitos de ley: MINED

Lee también

El Ministerio de Educación (MINED) decidió suspender el proceso de elección de los candidatos a comisionados del Instituto de Acceso a Información Pública (IAIP) el 20 de enero pasado, según consta en un acta de la comisión especial nombrada por el ministro del ramo para verificar el proceso de elección de candidatos del sector académico. Hace unos días, el Ministerio de Economía también suspendió el proceso.Al respecto de la decisión de suspender el proceso, el director ejecutivo de FUNDE, Roberto Rubio, recibió con extrañeza la noticia y advirtió que la dilatación en la elección puede ser dañina.“A mí no me cabe la menor duda de que van a hacer todo lo posible por tener funcionarios cómodos, que estén cercanos a ellos y que no los incomoden. De eso estoy 100 % seguro que van a buscarlo; si lo van a lograr, no sé”, sentenció Rubio.El director de Transparencia del Ministerio de Educación, Salomón Estrada, le dijo a LA PRENSA GRÁFICA que se acordó suspender el proceso porque ninguno de los cuatro aspirantes que presentaron dos universidades cumplió con los requisitos que establece la ley. Los profesionales no presentaron una certificación del título universitario ni las solvencias de la Corte de Cuentas, Procuraduría General de la República ni la Defensa de los Derechos Humanos.Ante el argumento que el MINED dio de que las propuestas no cumplían los requisitos, Rubio dijo: “Imagino que el sector empresarial y el sector académico no son unos pequeños ignorantes de la ley”.Estrada aseguró que estaban esperando instrucciones “por parte de la Secretaría Anticorrupción y Transparencia para continuar con el proceso”.