Prórroga a la Ley de Emergencia, en suspenso

Este día, de acuerdo a Carolina Recinos, Comisionada Presidencial para Operaciones y Gabinete de Gobierno, se presentará ante la Asamblea Legislativa la petición de una nueva prórroga del Decreto 593 del Estado de emergencia nacional de la pandemia por covid-19.

La última extensión de este mandato, instaurado por primera vez el 14 de marzo, concluye el sábado 16 de mayo y ayer, la funcionaria de gobierno pidió al Parlamento que "juegue su papel" y "trabajemos juntos", como llamados de atención para que apoyen la prórroga.

En la Asamblea, representantes de las bancadas legislativas de ARENA, FMLN, PCN y PDC no brindaron un respaldo sólido a tal posibilidad, amparados en que el Gobierno aún no entrega un plan de reapertura gradual de la economía ni informes sobre la reestructuración del Presupuesto General y de cuánto ha ingresado al Fondo General de los $2,000 millones para combatir la pandemia.

Aunado a esto, la renuncia de miembros del comité fiscalizador de los fondos de la emergencia por el covid-19, el lunes, ha puesto en tela de juicio la operatividad del Gobierno ante los diputados.

El único grupo parlamentario que respalda sin objeciones al Ejecutivo es GANA. "Si el gobierno pide la prórroga es porque la necesita. GANA sí respaldará y apoyará", dijo el congresista Guillermo Gallegos.

Un "no" variopinto

La oposición, por su cuenta, razonó el "no" desde diferentes perspectivas.

El diputado Mauricio Vargas, de ARENA, sostuvo que "la cuarentena no ataca al virus, no cura la covid-19 y únicamente hace que el contagio no se extienda" y se mantiene en el renglón que el Gobierno no rinde bien las cuentas.

Entretanto, Rodolfo Parker, del PDC, sostuvo que en el contexto que se vive y bajo esas circunstancias (falta de transparencia del Gobierno) "con dos dedos de frente, ¿le vamos a seguir dando prórrogas? Nosotros no".

Cristina Cornejo, del FMLN, dijo por su cuenta que el Decreto 593 ha servido en el tema del "distanciamiento social", pero de no haber cuentas claras y precisas desde el Ejecutivo, no habrá apoyo.

"Seguimos esperando los informes. Nuestro voto va a depender mucho de eso y sobre todo qué envíen", indicó.

Finalmente Reynaldo Cardoza, del PCN, indicó que sus pares apoyarán, "siempre y cuando se detalle cómo se reabrirá la economía", en dicha prórroga.